L’Orchestra dei Fiati del Montefeltro in concerto dal popolare al suggestivo

Musica a teatro con i Fiati del Montefeltro. Appuntamento per tutti, in particolare per le famiglie, è al Teatro Sanzio di Urbino domenica 18 alle ore 17, con le melodie dell’Orchestra Fiati del Montefeltro che proporrà lo spettacolo “Quodlibet - dal popolare al suggestivo“.

L’Associazione culturale musicale “Orchestra Fiati del Montefeltro“ nasce nell’aprile 2017 ed è composta da 50 giovani musicisti diplomati del territorio. La direzione artistica e musicale è affidata al maestro Davide Barbatosta.

L’orchestra sarà presente al Teatro Sanzio con un programma musicale che racchiude un ampio panorama sonoro, mettendo in evidenza la grande versatilità della formazione sinfonica.

Il concerto proporrà dalle composizioni di Gioachino Rossini e Gustav Holst, alle celebri colonne sonore cinematografiche di Ennio Morricone passando per la musica evocativa americana, fino al linguaggio del Jazz sinfonico.

Il concerto di domenica, adatto a tutte le età, sarà ad ingresso libero.

fra. pier.