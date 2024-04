L’Orchestra Olimpia protagonista. Concerto d’onore al teatro Rossini

Erano riuscite ad incantare anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, dopo averle ascoltate all’inaugurazione di Pesaro 2024 – Capitale italiana della Cultura, le aveva invitate ad esibirsi nella Cappella Paolina di Roma, il 10 marzo scorso. Ora l’Orchestra Olimpia, composta da soli musicisti i di sesso femminile, è pronta a celebrare i suoi primi 5 anni di sinfonia. Le fondatrici sono Roberta Pandolfi e Francesca Perrotta. L’Orchestra, che mostra la sua impronta tra musica e impegno sociale e civile, si esibirà mercoledì 17 aprile, alle 21, sul palcoscenico del Teatro Rossini di Pesaro. "È un compleanno importante – dicono la direttrice artistica Roberta Pandolfi e la direttrice musicale Francesca Perrotta –, che celebra la missione che ci siamo date con Orchestra Olimpia: promuovere le figure femminili in ambito musicale, dedicandoci al contempo alla divulgazione del repertorio classico e contemporaneo in sinergia con le arti performative, all’organizzazione di eventi a scopo caritatevole, per la sensibilizzazione sulla parità di genere ed a sostegno del diritto agli studi musicali e dei diritti umani. Un viaggio intenso ed emozionante". Durante il Concerto di gala l’Orchestra sarà diretta da Francesca Perrotta, si esibiranno l’Ensemble Women’s creative - Llirìa City of Music, la formazione musicale di Llíria (Valencia), la violinista Anastasiya Petryshak, la più giovane musicista a suonare in concerto nel 2016 il celebre violino "Il Cannone" appartenuto a Niccolò Paganini; la violoncellista Jihyun Oh, solista coreana perfezionatasi in Germania; il Coro Polifonico Malatestiano di Fano e Roberta Pandolfi salirà sul palco come solista al pianoforte. Nella seconda parte della serata, Orchestra Olimpia e il Coro Polifonico Malatestiano, quest’ultimo diretto dal maestro Francesco Santini, proporranno in prima esecuzione italiana Letter from Abigail di Julia Wolfe.

Durante la serata ci saranno interventi poetici di Francesca Merloni. I biglietti sono disponibili sui circuiti Vivaticket e al botteghino del teatro Rossini. Ma prima del grande evento, l’Orchestra Olimpia si confronterà anche con il mondo pop e rap grazie alla giovane BigMama, cantante reduce dall’ultimo Sanremo. L’evento è in programma per domani nel programma condotto da Ema Stokholma e Gino Castaldo. Diretta dalle 21 su Rai Radio2 e visual sul Canale 202.

Giorgia Monticelli