L’Orchestra Sinfonica Rossini celebra trent’anni in crescendo

di Ilenia BaldantoniUna sinfonia nata nel lontano 1994 che, dall’interno di un garage, si è spinta poi su palchi più importanti portando il nome di ‘Orchestra Sinfonica Rossini’ che oggi compie, quindi, 30 anni. Oltre 400 professori testati, 2500 concerti organizzati, tourneè internazionali e tanti altri traguardi. "Siamo nati il 24 febbraio del 1994 in un garage e in questi 30 anni siamo cresciuti sempre di più – sottolinea Saul Salucci, presidente e sovrintendente dell’Orchestra Sinfonica G.Rossini –. Siamo già molto orgogliosi di quello che abbiamo ottenuto e per il futuro desideriamo crescere ancora e trovare dei luoghi esclusivi per la nostra Orchestra e continuare a riversare fondi dello Stato centrale sul nostro territorio a beneficio degli artisti".

"La differenza rispetto al 2014 è enorme, ma abbiamo deciso di soffermarci sul cambiamento degli ultimi 10 anni che riteniamo straordinario" spiega Salucci. Infatti, nel 2014 il bilancio era di 595mila euro, mentre nel 2024, la somma ammonta a 1.558.000 euro ed è quindi triplicato. Ma anche gli incassi presentano un rilevante aumento, in quanto, nel 2014 risultano di 60.124 euro e nel 2024 di 146.661 euro. Impennata anche per quanto riguarda le presenze del pubblico che passano da 9mila persone nel 2014 a 25mila nel 2024. Strabiliante anche la crescita all’interno del Mic (Ministero della Cultura) con un contributo che è passato da 25mila euro a 312.593 così come è lievitato quello della Regione Marche che da 25mila euro è approdato a 113mila. Altro dato rilevante riguarda le giornate lavorative dichiarate che passano da 3.150 del 2014 a 7mila del 2024.

"La nostra istituzione culturale ha deciso di riversare la maggior parte dei contributi proprio in quote lavoro, infatti, circa l’80 per cento del volume d’affari è la somma che viene distribuita ai professori d’orchestra, solo il 20 per cento riguarda costi strutturali, ospiti, direttori e solisti" conclude Salucci. "Stagione sinfonica", "I Concerti Xanitalia", "Giovani in crescendo" e le tante altre iniziative perseguite finora sono state possibili anche grazie a collaborazioni illustri come con Zubin Mehta, Nicola Alaimo e altre. Una passione che oggi festeggia i 30 anni e già guarda ai futuri obiettivi.