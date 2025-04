L’orco in piazza Matteotti. Adescate tre ragazzine

Tre ragazzine molestate in piazzale Matteotti da uno sconosciuto. È quanto accaduto lunedì intorno alle 18,30 e l’uomo è stato bloccato dalla squadra volante della Questura. "Aspettavo mia figlia a casa, doveva rincasare con l’autobus - racconta il padre di una delle giovanissime -. Non vedendola arrivare l’ho chiamata e mi ha detto che si trovava in Questura perché un uomo l’aveva infastidita alla fermata del bus. L’ho raggiunta immediatamente e ho presentato denuncia". L’episodio ha coinvolto due ragazzine di 13 e 14 anni e un’altra giovane, appena maggiorenne che ha fatto partire la segnalazione. Quest’ultima, visibilmente scossa, ha raccontato agli agenti quanto accaduto. La sua dettagliata ricostruzione ha permesso agli agenti di rintracciare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e precedentemente allontanato dal centro storico per comportamenti simili.

Ancora ubriaco, l’uomo è stato fermato e sottoposto ad accertamenti. Poco dopo, nel corso delle verifiche, la polizia ha individuato le altre due ragazze di 13 e 14 anni, che hanno raccontato di essere state infastidite dalla stessa persona. "Mia figlia si trovava alla fermata dell’autobus, lato fontana in piazzale Matteotti, insieme alla sua amica. Quell’uomo, di circa 55 anni, le si è avvicinato. Indossava dei jeans blu scuri e una giacca di colore blu scuro. Ha iniziato a fare degli apprezzamenti inopportuni. Mia figlia ha cercato di mandarlo via alzando la voce ed invitandolo ad andarsene, ma lui non lo faceva. Poco dopo l’uomo si è allontanato continuando a infastidire un’altra ragazza lì sulla fermata dell’autobus. Mia figlia sarebbe in grado di riconoscere quell’uomo e lo ha anche ripreso con il proprio telefonino".

Le indagini sono in corso, anche grazie alle immagini che ritraggono la scena, e la posizione dell’uomo è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Piazzale Matteotti e il centro storico sono, in questi giorni, al centro dell’attenzione degli inquirenti anche per una serie di episodi di vandalismo. L’azione delle forze dell’ordine non manca, come testimonia l’operazione condotta da polizia, carabinieri, finanza e polizia locale di venerdì scorso che, con 14 tra agenti e militari, hanno passato al setaccio, controllando una trentina di persone, proprio le aree centrali.

Antonella Marchionni