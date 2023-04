L’Ordine degli architetti visita i luoghi dell’alluvione

Si sono riuniti nei giorni scorsi a Cantiano il gruppo di architetti dell’Ordine di Pesaro e Urbino per confrontarsi e fare proposte parlando de “Il territorio colpito e la gestione dell’ambiente“. Discussi anche i temi riguardanti il rischio idrogeologico, prevenzione pianificazione ed il ruolo delle professioni tecniche. "Una riflessione sugli eventi alluvionali del 15 settembre 2022 – si legge nel comunicato inviato dal presidente Carmen Storoni – avvenuta nella sala conferenze del complesso museale di sant’Agostino, con un seminario formativo. E’ stata un’importante occasione per discutere di rischio idrogeologico, prevenzione e pianificazione territoriale. Abbiamo voluto portare i nostri iscritti in uno dei luoghi più gravemente colpiti accogliendo una richiesta che ci è arrivata da alcuni architetti locali. Non potevamo mancare all’appuntamento, così abbiamo invitato docenti ed esperti in materia a discutere insieme del rapporto tra ambiente naturale e spazio costruito. Il nostro obiettivo è quello di riflettere sull’importanza della pianificazione e della prevenzione ma soprattutto sulla responsabilità dei tecnici nei processi di trasformazione dell’ambiente antropizzato. La proposta ha trovato accoglienza del Comune di Cantiano e dell’Unione Montana del Catria e del Nerone e presso il Comune di Cagli, enti entrambi patrocinatori, attraverso la presenza del sindaco Alessandro Piccini e del vice presidente Ludovico Caverni. La nutrita assemblea, più di 100 persone, non soltanto architetti ma anche geologi, geometri e ingegneri, ha collaborato alla diffusione dell’iniziativa. Il seminario si è aperto con un diario visivo dei giorni dell’alluvione a cura degli architetti Luana Sciamanna e Sandro Sabbatini".

ma. ca.