L’Ordine dei commercialisti si mobilita contro le violenze

Commercialisti ed esperti contabili di Pesaro e Urbino (foto) sono scesi in campo contro la violenza sulle donne. Per questo, hanno dedicato uno spazio dell’assemblea annuale del bilancio preventivo alle vittime di femminicidio e a Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall’ex fidanzato presa a simbolo della violenza folle. Dopo la relazione sulle attività dell’Ordine e la votazione del bilancio, si è dato spazio a due momenti di riflessione sul drammatico fenomeno, organizzati dal Comitato pari opportunità dell’Ordine. Il primo ha acceso un riflettore su una questione finora poco o nulla valutata, ossia gli impatti economici finanziari della violenza di genere ed ha visto come protagonista la ricercatrice pesarese Clio Ciaschini, assegnista in Economia politica all’Università Politecnica delle Marche, la quale ha messo in evidenza le ingenti ricadute non solo quindi sotto il profilo fisico e psicologico delle vittime, ma anche da un punto di vista dei costi in termini di perdita di lavoro, di spese a carico dello Stato e della comunità. Intenso il secondo momento, in chiusura dell’assemblea, con la lettura di una poesia, accompagnata dalla musica, da parte dell’attrice, anche lei pesarese, Francesca Di Modugno.

"Questa iniziativa organizzata in occasione della nostra assemblea in concomitanza con la giornata contro la violenza sulle donne – commenta il presidente del consiglio dell’Ordine di Pesaro e Urbino Marco Luchetti – sono il contributo che anche noi commercialisti abbiamo voluto dare per diffondere una cultura finalizzata al superamento e all’eliminazione della violenza di genere facendo anche luce anche su aspetti non considerati sinora, quale quello economico, sviluppato da giovani donne meritevoli della nostra provincia".