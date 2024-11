L’Ordine dei medici al voto. La spallata non riesce. Confermata la tradizione

E’ finita ieri sera la maratona per l’elezione dell’Ordine dei Medici della Provincia. Ha vinto la lista guidata da Paolo Maria Battistini, cioè quella dei medici di base e degli odontoiatri. Esce sconfitta (per uno scarto di una settantina di voti) la lista guidata da Paolo Marchionni che si caratterizzava per la nutrita presenza di medici ospedalieri. Un finale combattutissimo, segnato soprattutto da un afflusso massiccio di votanti (pari a circa un terzo degli aventi diritto) perché i camici bianchi sono scesi anche dai centri appennici per infilare la scheda nell’urna. Un vero e proprio record se si pensa che nella seconda votazione, quella dove si doveva superare il quorum, si erano espressi in 400. Ieri alle 15, quando si sono chiuse le urne, avevano votato 875 per il rinnovo del consiglio dei revisori ed in 728 per le due liste che si fronteggiavano: un duello che avviene per la prima volta in provincia. I risultati si sono avuti solo in serata, al termine di un delicatissimo spoglio.

Uno scontro particolarmente sentito quello tra le due liste tanto che le rispettive squadre hanno lanciato numerosi appelli al voto non solo attraverso i giornali ma anche nelle chat interne delle due ’fazioni’. Una specie di chiamata al fronte che ha dato i suoi frutti vista la grande affluenza di partecipanti: in totale i medici sono circa 2300 in provincia. Per capire l’aria che tirava ieri sera quando sono terminati i conteggi basterà dire che Paolo MarIa Battini ha alzato il telefono con una sonora risata. E aggiunge anche che "questo successo, ed anche la larga partecipazione di votanti, è dovuto anche alla risonanza che questa elezioni ha avuto sul Carlino. Sì, è vero, sono al quarto mandato e come dicevano i nostri avversari sono stato confermato... imperatore. Come ci sono rimasti?

Male direi".

Ed ecco allora come si compone il Consiglio direttivo (in ordine di voti): Paolo Maria Battistini, Dario Bartolucci, Gino Genga, Carlo Monterisi, Glauco Generali, Donatella Amico, Lisa Tonelli, Mauro Sergio Ricchiuti, Chiara De Angelis, Giovanni Del Gaiso, Patrizia Collina, Giuseppe Barocci, Giorgio Ragni, Claudio Adanti, Gabriele Scattolari. Ed ecco i componenti del Collegio dei Revisori dei conti: "Paola Giovanelli, Alessandro Betonica e Gregorio Bucci.

