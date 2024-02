L’oreficeria Semprucci e quell’affitto ’ridotto’

La titolare dell’Oreficeria Semprucci, dopo la pubblicazione dei giorni scorsi del costo degli affitti dei locali comunali, ci ha precisato questo: "Io pago oltre 900 euro al mese e non 373,62 euro come riporta il Comune nella determina pubblicata nell’albo pretorio. Ho già versato due mesi, per oltre 1800 euro. Invece vedo che la determina riporta che nel 2024 dovrei versare solo 343 euro. Magari fosse così. Vuol dire che non pagherei più gli altri mesi d’affitto prima del trasloco nel Corso dove ho comprato un nuovo negozio. Ho sempre considerato il mio affitto di oltre 900 euro molto alto rispetto ai negozi intorno al mio ma ho sempre accettato di pagare quanto stabilito. Adesso scopro che il Comune dice di incassare nel 2024 solo 373 euro quando ne ho già versati quest’anno 1800 euro. Spero che si chiarisca bene la verità".