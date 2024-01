Lorenzo Campanelli: "La Fondazione Homobonus per migliorare l’umanità"

Lorenzo Campanelli è titolare della LC spa, industria del mobile fondata nel 1988 da imprenditori tedeschi.

Dal 2007, cosa più unica che rara, è diventata di proprietà italiana.

Oggi LC occupa oltre 300 persone negli stabilimenti di Isola del Piano, Acqualagna, Vallefoglia e Colli al Metauro.

Che anno è stato per lei il 2023?

"E’ stato l’anno del passaggio generazionale in azienda. I miei due figli Lucia e Francesco, dopo dodici anni di esperienza, guidano la LC con successo. Per me un grande orgoglio. Poi è stato l’anno della costituzione della Fondazione Homobonus, fondazione di imprenditori della nostra provincia".

Qualio i vostri obiettivi principali? "La scolarizzazione dei bambini e la formazione dei giovani per consentire loro l’inserimento sociale e lavorativo; il rispetto dei diritti e la dignità umana; la promozione di un modello sociale caratterizzato nell’uguaglianza e nelle pari prospettive ed opportunità; le attività finalizzate a garantire il diritto alla salute ed all’assistenza sociale e sanitaria in particolare dei soggetti deboli. Ogni altra azione tesa a ridurre ed eliminare condizioni di svantaggio sociale proprie di categorie deboli e non tutelate adeguatamente".

Quanti imprenditori hanno aderito? "Al momento circa quaranta, ma speriamo a fine anno di arrivare a cento. C’è grande entusiasmo".

Cosa si augura per il 2024?

"Salute e serenità per tutti".

b.t.