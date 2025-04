Lorenzo, dalla carrozzina ai trionfi: "Lo sport mi ha salvato la vita. E ora porto il Gyrotonic nel mondo"

Ha perso l’uso delle gambe poco prima del suo 18° compleanno, quando un incidente in motorino gli causa una lesione midollare, privandolo dell’uso delle gambe. Lorenzo Spadafora, 37 anni, nativo di Monza ma ormai pesarese adottivo, non si è arreso e con grande determinazione oggi è diventato il primo insegnante al mondo in carrozzina ad aver adattato il Gyrotonic per i paraplegici. Una sorta di pioniere che si è lanciato nel mondo dello sport con la voglia di coinvolgere altre persone con disabilità, Spadafora sta ora portando la sua innovazione negli Stati Uniti, formando trainer specializzati per diffondere questa disciplina a livello globale.

"Lo sport mi ha salvato la vita – racconta Lorenzo -. Dopo sei mesi di ricovero ospedaliero, la mia passione per lo sport mi ha portato a praticare nuoto agonistico, fino a quando non ho scoperto il Gyrotonic. Affascinato dai benefici di questa disciplina, ho iniziato ad allenarmi e con il supporto del Quartier Generale Gyrotonic, sono diventato il primo istruttore al mondo in carrozzina". Trasferitosi a Pesaro, apre il suo primo studio di Gyrotonic, il "G Life Studio" poi si espande con una seconda sede a Fano. Nei suoi centri si praticano il Gyrotonic e il Gyrokinesis, oltre a trattamenti per il benessere del corpo. Spadafora insegna sia a persone normodotate che con disabilità, offrendo un metodo di allenamento che può essere adattato a qualsiasi esigenza: "Il metodo Gyrotonic, nato dalla danza, è adatto a tutti e particolarmente efficace nella rieducazione motoria – spiega -, migliorando la mobilità della colonna vertebrale e stimolando il controllo del tronco, fondamentale per le persone con lesioni midollari".

La svolta arriva grazie alla collaborazione con il Master Trainer Igor Abbà dello studio Gyrotonic Torino. Insieme, sviluppano un programma specifico per paraplegici, approvato ufficialmente dal Quartier Generale Gyrotonic. Il progetto sta prendendo piede in Italia e all’estero: recentemente, Spadafora e Abbà hanno formato 23 trainer tra New York, Toronto e Miami, con prospettive di espansione in Asia. "Questo viaggio è stata un’esperienza straordinaria e ricca di soddisfazioni. A New York ho tenuto il primo corso di formazione per trainer specializzati, poi il mio viaggio è proseguito verso Toronto, in Canada, dove ho continuato a diffondere questo innovativo programma. Nell’ultima tappa, a Miami, ho avuto l’opportunità di confrontarmi con professionisti del settore ampliando la rete di insegnanti certificati. Ogni città ha rappresentato un tassello fondamentale per la diffusione di questa disciplina e oggi vedo sempre più vicino il mio obiettivo, rendere il Gyrotonic accessibile a tutti".

Spadafora si distingue anche in un altro ambito sportivo: la boxe, che praticava già prima dell’incidente. Ora si allena con il campione mondiale Jordan Valdinocci alla Fighthouse di Pesaro. Il suo talento lo ha portato a partecipare e vincere, a Lecce, il primo match al mondo di boxe autonoma in carrozzina, trasmesso in mondovisione su Dazn.

"Il mio sogno è portare questa disciplina alle Paralimpiadi e per questo sono stato nominato ambassador della Federazione Pugilistica Italiana". Esempio di resilienza e innovazione, Lorenzo sta cambiando col suo lavoro la percezione dello sport per persone con disabilità, offrendo nuove opportunità e un futuro più inclusivo, dimostrando che nessun limite è insuperabile.