Lorenzo Kruger. Show per tutti al Bastione

La sera dopo sarà al Pummarò Fest di Sant’Antonio Abate (Napoli) con tutta la sua band, per la terz’ultima data del Tour 2023. Ma venerdì sera alle 21,30 il frontman dei Nobraino fa tappa a Fano, per una serata speciale che lo vede protagonista con uno dei suoi pochissimi concerti piano-voce di quest’anno.

Lorenzo Kruger torna ad esibirsi in città, ospite dei ragazzi dell’associazione Work In Progress, che ce lo avevano fatto gustare nel luglio 2020 (appena usciti dalla pandemia) in una serata indimenticabile alla Darsena Borghese. Ora invece l’appuntamento, ad ingresso gratuito, è al Bastione Sangallo. Lorenzo Kruger non ha bisogno di presentazioni.

E’ il cantante e autore di tutte le canzoni dei Nobraino, cult-band della scena indie italiana con cui ha all’attivo più di mille concerti, 6 dischi. Dopo 5 anni di silenzio (in cui Kruger ha intrapreso anche una carriera da solista) e due concerti esplosivi a Bologna lo scorso marzo, quest’anno la band si è ricomposta per un tour estivo di successo ad alto contenuto di energia che si conclude il 7 ottobre a Faenza. Le performance di Kruger come frontman dei Nobraino sono note per essere fuori dagli schemi, provocatorie e irriverenti.

Poi c’è l’altro Kruger, quello del one man show con cui arriva a Fano e con cui ha inframmezzato il tour. Nello spettacolo in piano-solo, infatti, Kruger si rilassa, abbandona le performance muscolari che caratterizzano i live dei Nobraino, per concedersi ad una dimensione più intima, tanto suonata quanto parlata. Le canzoni scorrono raccontate dal suo autore attraverso aneddoti, visioni, opinioni, in una narrazione sempre in bilico tra poesia e barzelletta. Uno spettacolo quindi a metà tra la stand-up comedy e un concerto di cantautorato, senza soluzione di continuità. Un’esigenza, quella di Kruger, di stare a contatto con il pubblico, che l’autore ha espresso nell’ultimo brano scritto per la band: Acufeni, uscito a giugno, che è un divertente inno al concerto perfetto. "Molta parte del pubblico partecipa a concerti da 20mila persone – racconta Kruger – in cui quasi non vede il palco. Ascolta in lontananza la band ed è come stare in un enorme disco. Qualche concerto del genere ci sta, ma bisognerebbe anche tornare a fare bagarre sotto il palco, a qualche metro di distanza dagli artisti, il cui raggio d’azione è limitato: al massimo possono coinvolgere qualche centinaio di persone. Di più è innaturale. Per cui vogliamo tornare dentro quel campo energetico lì, più a misura d’uomo, dove noi cerchiamo di portare la vecchia ricetta della musica".

