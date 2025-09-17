Lorenzo Lugli: "Farei un parcheggio multipiano al S. Marta"

Lorenzo Lugli, consigliere comunale a Pesaro è candidato alle regionali per il Movimento 5 stelle. Sedere in maggioranza non l’ha portato ad uniformarsi al pensiero unico: quando non è stato d’accordo Lugli lo ha detto ed è stato tra i pochi ad essere uscito dal coro su tematiche centrali della politica del sindaco come la gestione dei parcheggi in città.

E’ stato, infatti, contrario alla realizzazione dell’area di sosta per motorini all’ex Maracanà. Perché?

"La mobilità sostenibile è un passaggio culturale che si alimenta cambiando le abitudini delle persone. Per questo preferisco proporre servizi navetta collegati a parcheggi scambiatori; servizi noleggio bici ed e-bike. La verità è semplice: più parcheggi crei, più traffico generi. La soluzione non è allargare le strade, ma cambiare mentalità"

Come intervenire sulla statale 16, nel tratto tra Pesaro e Fosso Sejore, per evitare i rischi del parcheggio selvaggio?

"Comune e Provincia potrebbero pensare di realizzare un parcheggio multilivello all’interno del cortile dell’alberghiero Santa Marta, lato statale, collegato con il litorale verso Fano da un servizio navetta frequente".

Come immagina possa conciliarsi l’impatto di un multilivello con l’edificio neorinascimentale che ospita la scuola?

"Sono convinto che gli aspetti di coerenza estetica potranno essere risolti dai progettisti vincitori del bando pubblico. Personalmente ho immaginato le funzionalità: in altezza andrebbe a colmare il dislivello di 4,5 metri così da rendere visibile dallo statale un tetto ricoperto di pannelli fotovoltaici".

Probabilmente non basterebbe a risolvere la domanda di parcheggi.

"Guardando la zona, tra Pesaro e Fosso Sejore, lato monte ci sono molti terreni privati che nell’immediato si potrebbero adibire a parcheggi estivi. L’amministrazione potrebbe contattare i proprietari e cercare un accordo tale da rendere fruibili in modo ragionevole quelle aree".

Il piano regionale dei rifiuti è stato approvato dalla Giunta Acquaroli. La delibera dovrà essere approvata dal consiglio regionale che uscirà dal voto di settembre. Il M5S ha detto che è contrario al termovalorizzatore, presente nel Piano. Quale alternativa?

"Al momento si dovrà gestire l’emergenza, allargando le discariche esistenti. Questo non mi piace, ma purtroppo è la strada percorribile da subito per arrivare alla politica che responsabilizzi tutti a produrre meno rifiuti possibile"

Perché il termovalorizzatore non andrebbe realizzato?

"Intanto cominciamo a chiamarlo per quello che è: un inceneritore di rifiuti indifferenziati con recupero calore. Alla fine lo paghiamo in salute per via della diossina emessa nell’ambiente".

Se realizzato ad arte e se controllato a dovere l’impianto è lecito. Ci sono termovalorizzatori già funzionanti in Italia quindi è stata fatta una scala del rischio sostenibile.

"Vero, ma non verissimo. Non esistono filtri tali da trattenere tutte le sostanze tossiche e mi risulta una incidenza di tumori legati alla presenza dell’inceneritore di Copenaghen".

Solidea Vitali Rosati