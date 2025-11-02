Loreto, a Jesi serve un miracolo: "Ma non possiamo partire battuti"

La Consultinvest Loreto oggi alle 18 gioca a Jesi un derby molto complicato. "La trasferta di Jesi è una di quelle che sappiamo essere proibitive in partenza – avvisa coach Gabriele Ceccarelli –. Questo per noi però deve essere solo uno stimolo ulteriore dopo le due ultime sconfitte. Jesi può contare su un nazionale finlandese come Palsson che sta facendo benissimo, la sostanza di Arrigoni e Di Pizzo sotto canestro e le mani di Piccone, Natali e Bruno guidate da un playmaker d’altra categoria come Maglietti".

Il tecnico del Loreto prosegue: "Non c’è bisogno di tanti discorsi, se approcceremo bene la partita poi guarderemo il risultato alla fine, non vogliamo fare la figura delle vittime designate". Della stessa idea il general manager pesarese Federico Ligi che dice: "Jesi è giustamente considerata una delle squadre migliori, personalmente credo che loro, Latina, Luiss e Virtus Roma siano le migliori. Ci aspetta una partita molto complicata, loro dopo un inizio a rilento stanno crescendo, noi dobbiamo pensare a lavorare senza perdere mai fiducia in noi stessi".

Il Loreto, neopromosso, finora ha vinto solo una partita. "Siamo in compagnia di altre squadre ferme a due non siamo allarmati di questa situazione – aggiunge Ligi –, siamo in linea con i nostri obiettivi, quest’anno dobbiamo pensare solo a salvarci". Qualche rammarico però c’è: "Se avessimo preso due punti in più saremmo stati perfetti, abbiamo perso una bella occasione nella prima partita di campionato in casa contro Piombino, ma ci rifaremo". La Consultinvest sta giocando bene, ma non riesce a raccogliere quello che semina. Il campionato di serie B Nazionale è duro, ci sono squadre costruite con budget stellari. L’incontro di oggi è contro una formazione ambiziosa e ben strutturata. E’ una trasferta sulla carta impossibile. Loreto però non deve fasciarsi la testa prima di cadere. "L’obiettivo di quest’anno, essendo la prima stagione in serie B Nazionale, è salvarci, la città di Pesaro sta rispondendo bene, la squadra è unita, siamo fiduciosi", chiude Alessandro Mengucci.

Beatrice Terenzi