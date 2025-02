Loreto a Viterbo. Bramante con Cagliari

Prosegue la seconda fase della serie B interregionale di basket. Da un paio di giornate sono iniziate i play In per salire di categoria.

BRAMANTE. "Nella prossima giornata saremo di nuovo in trasferta ad affrontare l’Esperia Cagliari oggi pomeriggio ore 17 – racconta coach Massimiliano Nicolini -, per effetto di una distribuzione del calendario poco equilibrata. Un appuntamento impegnativo sia dal punto di vista sportivo che da quello organizzativo, ma anche particolarmente stimolante per tutti noi così come tutta la fase play in Gold direi". Sull’avversaria di turno l’allenatore dei biancoblu dice: "Cagliari è una squadra di qualità, con giocatori esperti e di assoluto livello. Nella prima giornata entrambe abbiamo perso la rispettiva partita, chiaramente il fattore campo ha una forte incidenza, ma ci giocheremo le nostre possibilità come fatto domenica scorsa a L’Aquila".

LORETO. Debutto vincente alle spalle, due punti guadagnati rispetto alla vetta occupata dalla Carver Roma e testa al prossimo appuntamento. L’Italservice Loreto fa visita alla Stella Azzurra Viterbo per la seconda giornata del Play-In Gold. Si gioca domani, ore 18, al PalaMalè di Viterbo. Gianmarco Gulini, tra i migliori nella vittoria contro Cagliari, traccia il punto: "La prestazione di sabato scorso è stata importante, soprattutto in fase difensiva. I sardi sono rimasti attaccati all’incontro per tre quarti e su questo dobbiamo migliorare. Dobbiamo chiudere prima le partite. Restano gli spunti positivi: abbiamo limitato i loro giocatori offensivi più validi. Si respira grande entusiasmo, ma bisogna restare sul pezzo. Ci attendono tutte gare complicate, non c’è nulla di scontato".

b.t.