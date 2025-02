Loreto, buona la prima della seconda fase

Loreto 76 Cagliari 61

LORETO: Delfino 14, Arduini ne, Cevolini, Battisti 3, Cipriani 6, Mattioli ne, Tognacci 15, Santucci 12, Aglio 9, Broglia 5, Gulini 12, Jareci ne. All. Ceccarelli. CAGLIARI: Manca 6, Cabriolu 1, Giordano 15, Potì 15, Thiam 13, Picciau, Locci, Maresca 6, Pili 5, Sanna.

Parziali: 13-14, 14-8, 22-21, 27-18. Progressivi: 13-14, 27-22, 49-43, 76-61. Usciti per 5 falli: nessuno

Bene la prima. L’Italservice Loreto vince la prima partita della seconda fase. In casa, al PalaMegabox, i gialloblu lottano alla pari con il Cagliari, formazione dell’altro girone che in questa seconda parte, i playIn Gold, si incrociano, in palio la promozione. Quella di ieri sera è stata partita vera. Addirittura i sardi hanno provato pure a sorprendere i padroni di casa. Nel primo quarto infatti gli isolani si portano pure con il muso avanti. Ma la squadra di coach Ceccarelli reagisce subito e all’intervallo è 27-22. Nella ripresa l’equilibrio continua a regnare. Ma nell’ultimo periodo di contesa con un parziale di 27-18 i pesaresi si aggiudicano la sfida.