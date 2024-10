Loreto, c’è il test Roseto. Bramante va a Teramo

B Interregionale. Oggi alle 21 l’Italservice Loreto ospita al PalaMegabox il Roseto: Matteo analizza l’avvio di stagione: "Queste prime partite hanno descritto il livello del campionato. Sarà fondamentale lavorare in palestra durante la settimana per continuare nella nostra crescita. La sconfitta di domenica a Val di Ceppo brucia tanto perché potevamo chiudere nel miglior modo possibile le tre partite disputate in una settimana. Sarà una lezione che ci servirà in futuro per gestire meglio questo tipo di gare". Domani alle 18 il Bramante è di scena a Teramo: "Quinta giornata di andata in trasferta domenica pomeriggio a Teramo – dice coach Nicolini -. I nostri avversari sono una squadra giovane che fa dell’energia e dell’intensità le caratteristiche principali. Teramo è fanalino di coda in questo inizio di campionato, ma ha dato dimostrazione di essere soprattutto in casa una squadra che si batte a viso aperto e di certo non si tira indietro. Sarà una partita molto dura e dovremo esprimerci al meglio per portare a casa due punti importanti". Aggiunge il dirigente Lanci: "Affronteremo una partita molto delicata e spartiacque, questo perché dopo la prestazione super con Porto Recanati siamo chiamati a confermare il trend di crescita e tentare di strappare i primi 2 punti in trasferta dove fino ad ora abbiamo raccolto solo sconfitte". E chiude: "Teramo è una squadra molto giovane, non tragga in inganno che sono ancora fermi al palo in classifica, hanno grinta e tanta voglia di riscatto quindi saremo chiamati ad una partita di grande concentrazione". Il Bramante ha un nuovo sponsor Riviera Banca.

b.t.