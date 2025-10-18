Loreto, con Ravenna per sbloccarsi: "In casa non possiamo più sbagliare"

L’imperativo è sbloccarsi. La Consultinvest Loreto è alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il debutto in serie B Nazionale è stato finora un battesimo del fuoco ma oggi fra le mura amiche del PalaMegabox contro Ravenna (palla a due alle ore 18) si possono catturare i primi due punti in questa nuova e complicata categoria. A suonare la carica uno dei giocatori più rappresentativi dei gialloblu, Lucio Delfino.

"Affronteremo una squadra solida, molto fisica e con punti di riferimento ben definiti - dice il fratello minore del grande Carlos -, che ha già dimostrato le sue qualità vincendo le due partite in cui partiva da favorita e che arriva a questa giornata dopo aver riposato nel turno precedente. E’ quindi una compagine dalla grande intensità, che punta su una difesa solida per colpire in contropiede e che attacca con decisione verso il canestro, con un giocatore capace di gestire il ritmo e i possessi e un gruppo che sa adattarsi perfettamente al suo gioco".

Sul Loreto, invece, questa la sua opinione: "Nessuno si aspettava di iniziare una stagione in questo modo - ammette Delfino –; era una possibilità, considerando i diversi fattori, ma credo che, al di là del record negativo di sconfitte, la nostra squadra abbia mostrato segnali di poter diventare un gruppo più solido, capace di vincere su qualsiasi campo". E aggiunge: "Credo che la qualità umana del gruppo renda più semplice affrontare questo momento difficile. Siamo consapevoli della situazione e del fatto che dobbiamo iniziare a vincere, soprattutto in casa nostra e contro squadre che hanno i nostri stessi obiettivi. Tuttavia, stiamo cercando di concentrarci più sulle soluzioni che sul problema: dobbiamo trovare una versione solida di noi stessi, capace di mantenere continuità per tutto l’arco della partita, aggrapparci ai momenti che dimostrano che siamo una squadra di questa categoria e cercare di giocare nel modo giusto per il maggior tempo possibile".

Infine un pensiero per il pubblico pesarese che sin qui è stato sempre numeroso: "È molto gratificante vedere l’interesse e il sostegno del pubblico pesarese; ancora di più, la sua costanza nel seguirci al di là dei risultati - riconosce Lucio -. Apprezziamo moltissimo il fatto che la gente venga al palazzetto e vogliamo ricambiare offrendo un bello spettacolo e regalando loro una soddisfazione centrando la prima vittoria". Ce n’è bisogno per ripartire di slancio verso le prossime sfide con rinnovata fiducia.

Beatrice Terenzi