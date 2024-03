"Loreto e Pisaurum di forza. Bramante si rialzerà"

Andrea Gabrielli coach della Goldengas Senigallia, vincente a Fiumicino, analizza la prima giornata della seconda fase delle tre pesaresi della serie B Interregionale. "Loreto che ha battuto in trasferta Roma ha giocato con grande personalità – dice il tecnico pesarese -, devono recuperare posizioni e hanno dimostrato il loro talento. Hanno espugnato un campo difficile contro una squadra forte. Tutte le formazioni dei playoff In Gold sono toste". Sul Pisaurum che ha vinto in casa con Viterbo nei playoff In Silver dice: "Giocare contro le squadre di Surico non è mai facile, Viterbo aveva delle assenze, ma Pesaro ha meritato di vincere". Era assente Giunta, infortunato. Unica delle pesaresi a perdere è stata il Bramante che a Palestrina ha ceduto, ma solo dopo due supplementari: "Il Bramante ha condotto per lunghi tratti, sono stati sfortunati in certi episodi, però nel corso dell’anno hanno dimostrato che riescono a giocare al loro ritmo e ad imporre il loro sistema di gioco e quindi mi auguro e sono convinto che riusciranno subito a riprendersi e tornare presto al successo".

Riguardo al modo di giocare delle squadre dell’altro girone, sottolinea: "Ho notato due modi di intendere la pallacanestro. Le squadre del nostro girone mi sembrano più aggressive, anche un po’ più tattiche, con delle gerarchie definite, ma è comunque ancora presto per dire qualcosa, perché siamo alla prima giornata e dopo una settimana di stop. E quindi probabilmente anche i nuovi giocatori inseriti devono essere integrati nel sistema di gioco". Sul livello di gioco: "Il livello del girone Gold è paragonabile ha una B1 di medio livello. Basta scorrere i nomi di tutti questi giocatori e si nota che qualcuno viene dalla serie A, altri hanno giocato la B unica da protagonista, quindi è un livello medio tendente all’alto, anzi direi alto. Le squadre romane giocano molto di talento e molto di situazioni a due, sono pericolose".

E su quali delle pesaresi hanno più chance di continuare il cammino, Gabrielli afferma: "Tutte, perchè Loreto scalerà delle posizioni, noi faremo qualche altra vittoria, il Bramante parte con 10 punti, un bottino che si è guadagnato con merito nella prima fase. Ora è difficile vedere una favorita, conterà molto il fattore campo. Vedo bene Matelica e Loreto del nostro girone". E sulla salute del basket pesarese delle minors sottolinea: "Sono via da Pesaro da 20 anni, il livello è sempre alto, tutti i giocatori ch escono dalle giovanili hanno un percorso definito. Essendo giovani nel giocato a livello senior hanno un grande marginedi miglioramento".

Beatrice Terenzi