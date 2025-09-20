Loreto, festa per don Giuseppe: "Grazie per tutto ciò che hai fatto"

A Loreto è tempo dei saluti. Oggi alle 18 la parrocchia di Santa Maria festeggia don Giuseppe Fabbrini, ringraziandolo dei 25 anni vissuti insieme. Don Peppe, per volontà dell’arcivescovo Sandro Salvucci, inizierà un nuovo cammino nella neonata unità pastorale del Duomo, in centro. Questa riunirà le parrocchie di Sant’Agostino, San Cassiano, San Giacomo e Santa Lucia, San Giuseppe, la Cattedrale e Cristo Re.

Oggi ci sarà la messa di commiato animata dalle famiglie: "Ci sarà una partecipazione calorosa – anticipa Matteo Paolucci, riferimento per i giovani della parrocchia –. Peppe ha detto che non terrà discorsi. Vuole che si viva un tempo giocoso e conviviale come siamo abituati a fare da sempre. Regaleremo al don un momento di leggerezza perché è quello che desidera: le lagne nostalgiche sono bandite". Tra le parole di Michela Ligi, riferimento in parrocchia per l’Oratorio, c’è tutto il sentimento con cui la comunità si appresta a vivere la giornata di oggi: "Provo profonda gratitudine per la fiducia che don Giuseppe ha avuto nelle nostre capacità di seguirlo. Con i giovani ha sempre avuto un grande carisma: il suo sguardo su ognuno è stato capace di scoprire talenti e infondere energie inaspettate".

Don Giuseppe, in un quarto di secolo ha segnato la storia della comunità di Loreto. Il Carlino ha tante volte tracciato importanti esperienze. Dalle più lontane nel tempo come l’arrivo della Madonna di Loreto in elicottero alla più recente relativa alla fondazione – con il Rotary club Pesaro – dello sportello di sostegno psicologico gratuito al servizio degli adolescenti. "Certo, 25 anni di vita insieme con Don Giuseppe – dicono Anna Maria, Elisabetta, Eligio, referenti della Caritas parrocchiale –, nostro pastore, sono tanti, sono una vita intera per le tante famiglie del nostro gruppo che si sono, via via, relazionate con lui. Don Peppe ha saputo affrontare situazioni difficili, ma ha seminato con cura, ha saputo custodire con pazienza e soprattutto ci ha guidati alla scoperta della Parola di Dio. Infinitamente grazie".

