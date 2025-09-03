Loreto in lutto. È morto Paolo Serafini pasticciere dal 1963

Loreto è in lutto. Paolo Serafini (foto) – fondatore insieme alla moglie Silvana, della pasticceria di famiglia – è morto ieri all’età di 84 anni. Nella chiesa di Santa Maria di Loreto, domani, alle ore 10, si terranno i funerali. Serafini lascia la moglie con cui, mano nella mano, nel 1963, alzò la saracinesca della pasticceria di Largo Madonna di Loreto; lascia le due figlie, Michela e Giovanna che da lui hanno appreso ogni segreto dell’arte dolciaria e portano avanti l’attività; lascia i generi Roberto e Andrea; lascia i nipoti, ormai grandi, Tommaso, Giulia e Fabio.

"Mio padre ci ha insegnato prima di tutto l’onestà, regola morale da rispettare aldilà di ogni possibile convenienza" dice con voce bassa la figlia Michela che ha appena trovato una foto rappresentativa di Paolo Serafini. "E’ lui con la divisa da pasticciere, sempre candida nonostante le tante ore spese in laboratorio – osserva –. Amava personalizzare le ricette della grande tradizione italiana come lo zuccotto e la torta mimosa, ma anche quella d’Oltralpe, dal profitterole al Kranz. E’ stato prima di tutto un lavoratore instancabile e mia mamma con lui. Novelli sposi avviarono insieme nel 1963 il primo negozio". La foto è la stessa che il Carlino pubblicò il 14 aprile 2013 quando la pasticceria Serafini compì 50 anni di onorata attività. "Mio padre lavorava dall’età di 14 anni – continua la figlia Giovanna –. Andò a bottega dal cugino Serafino, fondatore della pasticceria di via Cecchi, che aveva solo 10 anni più di lui, ma già il mestiere nelle mani".

Paolo e Serafino appartenevano alla generazione del secondo dopoguerra che doveva uscire dalla miseria della guerra e ricostruire il Paese: "La vena creativa mio padre Paolo l’ha sempre avuta: studiò all’Istituto artistico Mengaroni, anche se ambiva a costruire case. Se fosse stato per lui sarebbe diventato geometra. Ma per la generazione di mio padre i sogni erano mitigati dall’esigenza di ripartire. Nostra madre ha sempre condiviso quell’abnegazione al lavoro per cui noi figlie, siamo cresciute con nonna Guerrina, cuoca alla mensa delle scuole elementari. La nostra è sempre stata una famiglia dedita al lavoro. Mai fermi, sempre attenti a fare bene, con cura e attenzione".

Una filosofia che ha portato le due figlie di Serafini a lavorare in pasticceria. La domenica, con la chiesa di Loreto dirimpetto , gioco forza per i parrocchiani il gran finale dopo la messa è stata, per molti, la sortita in pasticceria. Anche don Giuseppe ha dato il buon esempio grazie alla sua passione per la millefoglie alla crema. Paolo Serafini era conosciutissimo in città: tutti, prima o poi, hanno fatto capolino nel suo regno. "Mio padre – conclude Michela – ha lavorato fino a tre mesi fa, quando alle tre di mattina, solita ora in cui entrava nel suo laboratorio, è stato colto da un grave malore. Ricoverato in ospedale non è più riuscito a riprendersi".

Solidea Vitali Rosati