Loreto in partita fino all’ultimo. Ma a Roma arriva il secondo ko

Virtus Roma 76 Loreto 69 VIRTUS 1960: Toscano 7 (1/2, 1/3), Leggio 9 (3/6, 1/4), Barattini 7 (1/4, 1/1), Rodriguez 23 (6/6, 3/4), Talone ne, Majcuni 1 (0/2 da tre), Visintin 2 (1/3, 0/2), Lenti 12 (4/7, 0/1), Bazan, Fokou ne. All.: Calvani. CONSULTINVEST LORETO PESARO: Sgarzini 4 (2/4, 0/1), Tognacci 16 (4/7, 2/6), Pillastrini 17 (7/9, 0/3), Lomtadze (0/2), Valentini 11 (1/3, 2/4), Aglio 4 (0/2, 1/3), Del Prete ne, Graziani 9 (1/3, 2/7), Delfino 7 (3/5), Terenzi 1 (0/2, 0/1). All.: Ceccarelli. Arbitri: Moretti, Roberti e Ricci. Note – Paziiali: 21-13; 35-24; 56-45. Roma: Tiri liberi 13 /18. Rimbalzi 34 (4 Off + 30 Dif, Battistini 12). Assist: 15 (Barattini 5). Pesaro: Tiri liberi: 12/18. Rimbalzi: 37 (9 Off + 28 Dif, Valentini 7). Assist: 10 (Tognacci 3)

Non riesce l’impresa sul parquet della Capitale al Loreto Pesaro, che viene battuto per 76-69 della Virtus Roma, alla seconda vittoria consecutiva in altrettante sfide di campionato. Al termine di una partita intensa e combattuta, risolta soltanto nei possessi finali, si conferma la solidità della squadra di coach Calvani che lascia invece a mani vuote i marchigiani, ancora fermi a zero punti dopo due giornate. La Consultinvest esce così senza punti ma con qualche certezza in più. Non bastano i 17 punti di Pillastrini e i 16 di Tognacci ai ragazzi di coach Ceccarelli, mentre sono decisivi per i padroni di casa i 23 punti di Rodriguez e la doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi di Battistini. Lenti e Battistini scavano un primo solco nel primo quarto (17-9), ma Pesaro prova a ricucire con Pillastrini, bravo a conquistarsi falli e concretizzare dalla lunetta. Con Valentini, Loreto prova a rimanere in scia anche nel secondo periodo, mentre Roma trova soluzioni efficaci con Rodriguez e Battistini, che firmano canestri pesanti e mantengono il margine in doppia cifra al 20’.

Al rientro dalla pausa lunga Roma trova energia con i soliti Rodriguez e Battistini, incisivi sia in penetrazione, sia sul perimetro. Toscano e Leggio colpiscono con continuità, ma le triple di Graziani e l’esperienza di Delfino chiudono il terzo parziale sul 56-45. Nell’ultima frazione Loreto però è presente: Valentini segna e dà vivacità, poi due canestri in serie riportano il punteggio sul 68-67, riaccendendo le speranze ospiti. Nel momento più delicato Roma trova i colpi decisivi: Toscano si carica l’attacco sulle spalle con un gioco da tre punti, Rodriguez gestisce i ritmi e Leggio firma la tripla che blinda il risultato. Il 79-76 finale regala entusiasmo alla Virtus che rimane imbattuta e si candida subito a protagonista del girone. Per Pesaro c’è la delusione di un’altra sconfitta di misura, ma anche la consapevolezza di aver messo in difficoltà una big.