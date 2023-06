Loreto, incontro tra le diversità Quando l’oratorio diventa luogo in cui stare bene con tutti

di Giorgia Monticelli

Si divertono tra una partita di basket e un torneo di biliardino. Giocano, dialogano, disegnano e imparano che la diversità è un dono di cui avere cura, dopo avere aperto la loro giornata con un momento in chiesa in cui si legge, quest’anno, la storia biblica di Noé, nel rispetto delle diverse religioni presenti. Tante famiglie hanno scelto l’oratorio come luogo educativo per i loro figli. Don Giuseppe Fabbrini li accoglie a braccia aperte all’interno della parrocchia di Santa Maria di Loreto, gratuitamente. Parliamo di circa 500 fra bambini e bambine e ragazzi e ragazze, che passeranno le loro mattinate estive nell’oratorio più grande e più partecipato della città (sono 21 in totale). A questi vanno poi anche aggiunte circa 200 figure, tra educatori e aiuto animatori, che a turni si occupano della formazione dei giovanissimi ma che il più delle volte "sono ragazzi che hanno passato tra quei campetti la maggior parte della loro infanzia e quando arrivano in seconda media, possono decidere se salutarci definitivamente oppure rimanere con noi ricoprendo un ruolo differente, aiutandoci con lo svolgimento delle attività nell’oratorio, attuando così la teoria della restituzione. Restituiscono quanto ricevuto nell’ambito educativo, dopo una adeguata formazione che viene fatta durante l’anno", ha spiegato Micaela Ligi, direttrice dell’oratorio dal 2004.

Tra giochi ed esperimenti creativi è sempre presente don Giuseppe Fabbrini che da 22 anni è un punto di riferimento per i fedeli del quartiere. "Dagli albori abbiamo puntato tutto sul valore educativo ecclesiale anche se avevamo circa 50 bambini con noi, da lì sono nati tutti i corsi di formazione per i giovani e piano piano l’oratorio è andato aumentando di numero arrivando oggi a toccare i 670 partecipanti, tra bambini (dai 6 anni in su) ed educatori (dai 13 in su) – spiega il don –. Abbiamo la teoria del ‘chi può dare offre’ liberamente, chi non può dare offerte, perché il servizio è gratis e poggia sulla generosità di chi partecipa, non deve vergognarsi di nulla".

Ogni anno è caratterizzato da un nuovo progetto, per questo 2023 si parla dei "costruttori di pace": un’iniziativa "che ripercorre la storia di Noè e che si sviluppa attraverso delle parole chiave che ogni giorno cambiano e su cui si basano i valori che intendiamo insegnare ai giovanissimi – continua Ligi –. Per esempio, oggi (ieri, ndr) la parola del giorno era ‘accettare se stessi’, perché insegniamo a tutti i ragazzi che è importante accettarsi e apprezzarsi per come si è e fare altrettanto con gli altri". Tra gli aiuto animatori anche giovanissimi, nemmeno maggiorenni, che ormai nell’oratorio hanno trovato una seconda famiglia. Come nel caso di Giacomo Gori, diciassettenne e studente alla Nuova Scuola, che quest’anno partecipa con una nuova veste: "Oggi faccio parte del team degli educatori e la cosa mi riempie di gioia. Questo luogo mi ha aperto un sacco di strade e oggi restituisco quello che di bello mi ha dato".