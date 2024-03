Loreto Pesaro, Matelica e Bramante: è festa per tutti

Bramante Pesaro

74

Valdiceppo Basket

66

BRAMANTE : Delfino 15, Crescenzi 5, Ricci 17, Sgarzini 4, Druda ne, Ferri 16, Nicolini E. ne, Centis 3, Sabbioni, Stefani ne, Panzieri 5, Giampaoli 9. All. Nicolini M.

VALDICEPPO: Rimsa 15, Bindocci ne, Bischetti 18, Speziali 5, Buscaroli 10, Meschini 8, Casuscelli, Facciolà, Berardi ne, Rath 10, Rimolo ne. All. Filippetti.

Note – Parziali: 15-13, 38-27, 60-47, 74-66. Usciti per 5 falli: Centis e Panzieri (Pesaro); Meschini (Valdiceppo).

Prima vittoria della seconda fase per il Bramante che in casa contro Valdiceppo conquista i primi due punti nella seconda giornata dei Playoff-In Gold. Per Pesaro che veniva dalla sconfitta di Palestrina dopo due supplementari, è stata una partita che all’inizio è stata affrontata con un po’ di nervosismo. I biancoblu sono apparsi contratti nella battaglia anche fisica con gli ospiti. Una gara che è comunque sempre stata in pugno dei padroni di casa. "Abbiamo controllato gli avversari – dice coach Nicolini –, il punteggio è bugiardo, il risultato poteva avere uno scarto più importante". Ma nella ripresa i pesaresi hanno perso un po’ di ritmo e fluidità in attacco, permettendo agli ospiti di restare aggrappati al match. Della stessa idea il capitano Ricci, per lui 17 punti: "Abbiamo dimostrato la nostra forza soprattutto in difesa".

b.t.