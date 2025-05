Loreto Pesaro sconfitto da Stella EBK Academy Roma nella semifinale playoff

loreto

62

roma

69

LORETO : Delfino 11, Cevolini, Arduini ne, Battisti, Cipriani, Mattioli ne, Ugolini 1, Tognacci 5, Santucci 18, Aglio 10, Broglia 13, Gulini 4.

STELLA EBK ACADEMY ROMA: Forconi 5, Agbara 2, Quarone 7, Fanti 10, Nikolic 19, Mendieta ne, Ntsourou 2, Doumbia 4, Lumena 4, Diomede 8, Pillastrini 8.

Parziali: 21-25, 13-18, 6-13, 22-13. Progressivi: 21-25, 34-43, 40-56, 62-69. Uscito per 5 falli: nessuno.

Proprio non ci voleva. Il Loreto Pesaro perde il primo round della semifinale playoff per salire in B Nazionale. l’Italservice non sfrutta il fattore campo e si fa superare dalla più motivata Roma. Ma non è finita. I gialloblù potranno rifarsi in gara due ma dovranno provare a riaprire i giochi in terra laziale. In caso di vittoria dei pesaresi si va alla bella. In caso di sconfitta allora per i ragazzi del presidente Pizza la stagione finisce qui. I capitolini hanno comunque sempre condotto anche se per poco. Solo nell’ ultimo quarto i padroni di casa hanno avuto un colpo di coda, ma ormai era troppo tardi. Peccato. Tra i marchigiani spicca Delfino, per il centro 11 punti. L’ultimo ad arrendersi è stato però Santucci che a referto mette 18 punti. Che comunque non sono bastati. Bene anche capitan Broglia. Ora bisogna ricaricare le pile e provare a cambiare vento. Il secondo capito della saga è fissato per mercoledì 28 maggio a Roma.

b. t.