Loreto Pesaro torna alla vittoria: battuta Carver Roma 86-83

Loreto Pesaro 86Carver Roma 83

LORETO PESARO: Delfino 12, Cevolini, Battisti 7, Cipriani, Mattioli ne, Ugolini 6, Tognacci 16, Santucci 25, Aglio 10, Broglia 2, Gulini 8. All. Ceccarelli.

CARVER ROMA: Di Bello 6, Scianaro 16, Maiolo 7, Vitale, Lucarelli, Martino 20, Benincasa 5, Galli 10, Pagnanelli 19, Pizziconi ne. All. Tretta.

Parziali: 23-27, 39-42, 63-57, 86-83.

PESARODopo 4 sconfitte consecutive, l’Italservice Loreto ritrova la vittoria. In casa batte Roma di tre punti. La Carver dirige i giochi fino all’intervallo. Il Loreto non riesce a prendere in mano la partita e a passare in vantaggio, nonostante un buon avvio. Il tabellone recita 39-42. Il terzo quarto è quello della reazione. Si parte con un buon break in favore dei gialloblu, capaci di portarsi avanti nel punteggio fino al +7, poi chiudono il parziale avanti di 6 lunghezze (63-57). Nell’ultimo quarto la tripla di Santucci manda il Loreto a +16. Ma il finale è da cardiopalma: è 83-80, tre liberi di Scianaro pareggiano il parziale, ma la bomba della vittoria è di Battisti.

b.t.