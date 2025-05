Loreto Pesaro trionfa a Roma: vittoria decisiva contro Stella Ebk

Stella Roma 65 Loreto Pesaro 70

STELLA EBK ACADEMY: Forconi 4 Dudik ne, Agbara ne, Quarone 2, Fanti 11, Nikolic 4, Mendieta ne, Ntsourou 4 Doumbia 4, Lumena 8, Diomede 18, Pillastrini 10. LORETO PESARO: Delfino 13, Cevolini, Battisti 3, Cipriani 3, Mattioli ne, Ugolini, Tognacci 12, Santucci 24, Aglio 8, Broglia 2, Gulini 5.

Parziali: 14-20, 14-17, 15-21, 22-12. Progressivi: 14-20, 28-37, 43-58, 65-70. Uscito per 5 falli: nessuno

Colpaccio Italservice. A Roma contro la Stella Ebk il Loreto azzerra tutto. Dopo aver perso in casa garauno, ieri sera in terra laziale nella seconda puntata della saga, il Loreto tira fuori l’orgoglio e va a vincere costringendo i capitolini alla bella della semifinale playoff per salire in B Nazionale. Grande prestazione degli uomini di Gabriele Ceccarelli che aggrediscono subito i padroni di casa (parziale di 14-20). Una super difesa decide garadue. Ma anche in attacco i gialloblu ritrovano verve e continuità. La qualità e la mentalità hanno permesso ai pesaresi di riaprire la serie, andando a sbancare un campo che veniva da dieci successi di fila. Una grande prova di forza dei marchigiani che conducono la partita dal primo all’ultimo minuto, firmando un incontro con pochissime sbavature. Un po’ di sofferenza nell’ultimo quarto quando i romani provano a ricucire, ma capitan Broglia e compagni ci credono di più, allungando la saga. Pesaro ha commesso qualche errore dalla lunetta, dovuto probabilmente anche dalla pressione. Per l’Italservice era un match da dentro e fuori, praticamente da ultima spiaggia. Tra le fila del team del presidente Pizza, Santucci ha trascinato un gruppo che ha mandato il messaggio chiaro di essere ancora vivo, vendendo cara la pelle.

Dopo una prima frazione in pompa magna, la musica non cambia nel secondo quarto, dove a dettare la legge è una difesa ermetica che imbavaglia i maggiori terminali dei locali. Roma fatica a trovare la via del canestro. Santucci subito in cattedra con le triple che spezzano le gambe agli avversari. Bene anche Broglia che cattura un vagone di rimbalzi su tiri sbagliati dei suoi compagni. Applausi anche a Battisti e Tognacci che guidano la squadra con freddezza e leggendo con intelligenza i giochi. Nella ripresa c’è l’allungo da parte del Loreto che prova a chiudere la sfida (28-37). Nel terzo periodo di gioco sugli scudi Delfino e Aglio che bombardano la formazione di casa portando Loreto sul +15. Nell’ultimo quarto Roma ritorna sotto con un parziale di 22-12, ma l’Italservice resiste.

Garatre è in programma domenica 1 giugno alle 18 al PalaMegabox. Chi vince vola in finale.