Loreto piega Civitanova. Punti importanti per la Foglietti band

: Rupil 11, Lovisotto 11, Cevolini ne, Battisti ne, Cipriani 2, Maruca 7, Tombari, Tognacci 11, Foglietti D. 8, Broglia 6, Martinez 8, Casoni 16. All. Foglietti S.

CIVITANOVA: Arienti 4, Bini 5, Botteghi 4, Felicioni 5, Vallasciani 6, Cicconi Massi 17, Abbate, Fermani ne, Bazani 4, Michalich 9, Seri. All. Schiavi

Parziali: 22-11, 20-20, 17-14, 21-9.

Progressivi: 22-11, 42-31, 59-45, 80-54.

Usciti per 5 falli: nessuno

Grande vittoria del Loreto che surclassa Civitanova in una partita molto importante per restare in vetta. Al PalaMegabox l’italservice del presidente Pizza non fa regali. Un successo di gruppo con il nuovo arrivato Martinez sempre più integrato nel gioco proposto da coach Foglietti. C’è stata partita fino all’intervallo poi i gialloblu hanno ingranato la marcia, lasciando al palo gli ospiti. MVP Casoni con 16 punti. Ma bene tutti.

b.t.