Loreto, raffica di acquisti di qualità. Valentini e Graziani gran colpi

Dopo Diego Terenzi, un grande ritorno a casa per il figlio del compianto Rudy e nipote dell’attuale vice allenatore Roberto, si sono susseguiti altri importanti colpi di mercato per il Loreto Pesaro, pronta ad affrontare la serie B Nazionale. Alla corte del confermatissimo coach Gabriele Ceccarelli arriva Andrea Valentini (foto), classe ’98, ala forte, 199 cm di presenza fisica e tecnica, uno di quei giocatori che non si tirano mai indietro. Un profilo duro, solido, sempre pronto a battagliare sotto canestro, ma con una mano educata che sa far male anche dalla media distanza. Nella stagione 2024/25 ha vestito la maglia della Virtus Roma, mettendo a referto una media di 5 punti a partita in Serie B Nazionale, ma il suo curriculum vanta anche piazze storiche come Del.Fes Avellino e Juve Caserta.

"Pesaro è una città che vive di basket ed è sempre bello poter vivere queste realtà – commenta Valentini -. Sono molto contento per questa nuova avventura, so che Loreto è una società seria e ambiziosa, me ne sono accorto già quando sono venuto a giocare qui da avversario due anni fa con la Virtus. Ha cercato e ottenuto la B1 facendo ogni anno squadre competitive. Adesso che l’ha raggiunta daremo il massimo per restarci e toglierci più soddisfazioni possibili. Sono molto carico e non vedo l’ora di cominciare".

Altra new entry è Matteo Graziani, classe 2000, 1.93 e tanta voglia di emergere: arriva a Pesaro dopo una seconda parte di stagione in A2 con Cento, dove ha messo in mostra tutto il suo potenziale, chiudendo con 2.6 punti di media. Tiratore mortifero, capace di punire le difese da oltre l’arco e cambiare le partite con una manciata di possessi, sarà una pedina chiave nello scacchiere tattico. Oltre a Cento, ha maturato esperienze significative a Crema, Livorno e Chieti: "Ho percepito subito voglia di lavorare e far bene – dice Graziani -, sarà importante creare un bel gruppo e trovare al più presto la nostra identità. La B è un campionato lungo e tosto, dove l’allenamento e la cura dei dettagli faranno la differenza".

Infine, per ora, a vestire gialloblu sarà Elia Sgarzini, playmaker classe 2004, 185 cm, pronto a portare tutta la sua energia sul parquet. Elia è un giocatore che fa dell’intensità difensiva, della fisicità e del gioco in 1 contro 1 le sue armi principali. Cresciuto nel vivaio della Vuelle Pesaro, si è messo in mostra con due stagioni da protagonista in B Interregionale con il Bramante. Nell’ultima stagione ha fatto registrare 6.6 punti, 5.9 rimbalzi e 3.5 assist di media in 37 partite disputate. Un profilo giovane, ma già temprato dalla competizione e dalle responsabilità ricevute: "Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura in un campionato di livello superiore e dare tutto per questi colori – commenta Sgarzini -. So che ci sarà tanto da lavorare, ma sono pronto a farlo giorno dopo giorno per aiutare al meglio la squadra ad ottenere risultati".

A suscitare ulteriore curiosità c’è il figlio di coach "Pilla", Tommaso Pillastrini, guardia-ala del 2007, 1.90 e tanta voglia di emergere; nelle ultime due stagioni ha giocato in B Interregionale con Ebk Roma (8,8 punti di media) e College Basket Borgomanero.

In questa rosa non poteva mancare lo straniero, Luka Lomtadze, classe 2005: centro di 2.03, viene dalla Georgia dov’è cresciuto cestisticamente fino a guadagnarsi la convocazione nella Nazionale Under 20. Ha fatto il suo esordio nel basket italiano la scorsa stagione in B Interregionale con la Seagulls Genova, chiudendo con 7.2 punti di media. Prima amichevole il 23 agosto al PalaMegabox (ore 18) contro l’Academy Jesi.

b.t.