Loreto riceve il San Severo: "E’ stato un battesimo di fuoco"

Tre partite, tre sconfitte e oggi alle 18 al PalaMegabox arriva San Severo. La Consulinvest lotta ma finora non è riuscita a imporsi nel nuovo campionato di serie B Nazionale che si sta rivelando uno scoglio duro come era da aspettarsi. Federico Ligi, general manager dei gialloblù, stila un primo bilancio di questa prima stagione in un campionato nazionale. Ligi quali sono le sensazioni dopo tre partite?

"Diciamo che il battesimo è stato di fuoco ed è difficile farsi un’idea. Certamente lottiamo". Cosa c’è da fare e cosa invece vi soddisfa?

"La ricetta è una sola Lavorare e stare uniti. Abbiamo zero punti non dobbiamo essere soddisfatti. Il gruppo per quello visto in due mesi, è sano. Non è poco". Un commento sull’ultima partita contro la Luiss Roma?

"Abbiamo giocato un eccellente primo quarto, poi ci siamo un persi e infine ripresi. Bravi loro, con qualche errore in meno poteva starci anche il colpaccio". Come presenta la prossima che è sempre in casa, oggi alle 18 al PalaMegabox contro la pugliese San Severo?

"San Severo è una squadra molto sottovalutata, invece credo sarà una mina vagante Hanno confermato uno zoccolo duro che infatti sta facendo benissimo e aggiunto Lucas che in questa categoria è un ottimo giocatore".

Come sta rispondendo il pubblico di Pesaro?

"Finora in due partite abbiamo avuto una media superiore alle 600 presenze. Non me lo sarei aspettato. Starà a noi ricambiare tanta curiosità e fiducia".

Beatrice Terenzi