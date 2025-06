Loreto sfida Cagliari per la promozione in serie B Nazionale

Una finale da vivere intensamente per il Loreto. E soprattutto da gustare, visto che la prima sfida si gioca in casa, domenica alle 19 al PalaMegabox: i ragazzi di coach Ceccarelli ospitano il Cagliari per il primo round di una serie che si preannuncia intensa ed entusiasmante. Garadue è in programma giovedì 12 giugno in Sardegna alle 20, eventuale bella di nuovo a Pesaro domenica 15 giugno alle 19. In palio la promozione in serie B Nazionale. Pietro Ugolini traccia il punto: "La semifinale con Roma è stata una serie complicata – dice il giocatore -: loro sono una squadra giovane con tanta energia e senior di categoria superiore. Siamo stati molto bravi a ribaltarla, continuando a crederci dopo il primo ko, sfruttando la nostra esperienza, aggiustando qualche scelta tattica che alla fine ha pagato". Ora testa alla finalissima: "È sempre bello giocarsi una finale, per la quale si lavora tutto l’anno – sottolinea Ugolini -. Da loro in regular season è stata una partita complicata e in casa sono sicuramente una squadra molto ostica. Nei playoff, però, hanno dimostrato di essere molto pericolosi anche in trasferta eliminando sia Carver che Matelica senza fattore campo. Arrivati a questo punto si gioca sui dettagli e sulla voglia di portare a casa questo campionato". E chiude con un messaggio forte e chiaro: "Sicuramente dovremo partire forte subito in gara1 per evitare di dover rincorrere. Loro sono in un periodo di grande forma e dovremo trovare il modo di sfruttare le loro debolezze. Speriamo in un pubblico caldo che possa darci quella spinta in più che fa la differenza".

Beatrice Terenzi