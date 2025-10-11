L’organo del Duomo è in restauro. Sarà ampliato e reso più importante

Tra un anno le antiche canne dell’organo del duomo torneranno a suonare: è partito da alcuni giorni un imponente restauro dell’antico strumento risalente al 1801. E non solo: l’organo si “dividerà“ in tre. Lo strumento, che da qualche anno non suona più (la tastiera è collegata direttamente agli amplificatori che emettono suoni sintetici) aveva subìto negli ultimi anni dei danni causati dal terremoto e dai successivi lavori alla cattedrale. Canne e meccanica dell’organo, che già accusavano vari “acciacchi“, erano bisognosi di un lavoro corposo e radicale.

"Se ne sta occupando la prestigiosa ditta “Inzoli Cav. Pacifico e Figli“ di Crema, ora guidata dalla famiglia Bonizzi, già autrice di restauri di organi monumentali in ambito nazionale ed internazionale – spiega l’organista del duomo Lorenzo Antinori – la quale ha già provveduto allo smontaggio dello strumento per lavorarci in laboratorio. Daranno così vita per la quarta volta all’organo". Sì, perché lo strumento del duomo ha già vissuto “tre vite“: costruito nel 1801 dall’organaro veneto Gaetano Callido, il più famoso dell’epoca, autore di centinaia di organi in tutta Italia, venne poi ampliato e modificato nel 1894 da Luigi Giudici, bergamasco residente a Pesaro, che però mantenne quasi tutti gli elementi di qualità del primo manufatto. La terza vita arriva nel 1981, quando la ditta Girotto elettrifica lo strumento, spostandone la tastiera in basso, eliminando la balconata della cantoria e apportando delle modifiche corpose per modernizzarlo, mantenendo anche una parte, seppur limitata, delle componenti ottocentesche.

Prosegue Antinori: "Con l’attuale intervento andremo a risolvere tutti i problemi dovuti all’età e alle modifiche che l’organo ha subìto. Ma non solo: verrà aggiunta una terza tastiera e dunque altre canne. Per dare più “respiro“ all’organo, parte dei già presenti registri, ovvero le varie “voci“ che gli organi sono in grado di emettere, saranno spostati nella cantoria gemella, quella del transetto sinistro, attualmente vuota. Tutte le canne nuove, collegate alla terza tastiera, andranno ad occupare invece una terza cantoria, quella che si trova sul lato sinistro del presbiterio, proprio sopra l’altare". Il risultato sarà un suono più ampio e proporzionato all’ampiezza della basilica urbinate.

"L’intervento di restauro, che durerà circa un anno – spiega Paola Casamassima, tra coloro che seguono il progetto per l’Arcidiocesi –, sarà integrale e volto a recuperare le caratteristiche tecniche, funzionali e foniche dello strumento, rispettandone le parti originali e ricostruendo quelle mancanti con l’impiego di materiali, misure e tecniche conformi a quelli utilizzati in origine. L’importante lavoro di restauro, che restituirà alla chiesa e alla città un organo in grado di accompagnare le solenni liturgie della Cattedrale e di tenere concerti di alto livello, è frutto di una unione d’intenti, a partire dall’arcivescovo Sandro Salvucci, passando per il vicario ai beni culturali Davide Tonti, il vicario generale Daniele Brivio, gli uffici diocesani e il maestro Antinori. Il restauro sarà finanziato dall’Ente Chiesa Cattedrale di Urbino, proprietaria dello strumento, e da un importante contributo dei fondi 8xMille CEI specificamente riservati ai beni culturali di questo tipo".

Giovanni Volponi