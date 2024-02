L’orgoglio di Valerio Bianchini: "Scrigno di emozioni per sempre"

di Franco

Bertini

"Caro Valter, lei ha avuto molta pazienza attraverso tanti anni anche con allenatori come me, si è visto passare davanti agli occhi giocatori di ogni tipo, da Joe Pace a Darren Daye, ha raccolto il testimone del basket pesarese e ha costruito una storia importante della città che resterà nel futuro. A lei i miei più sentiti e affettuosi complimenti. Firmato Valerio Bianchini, per sempre coach di Pesaro".

Va bene così come lettera personale per Valter Scavolini?

"Non solo va bene, è meritata".

Ma quando le ho comunicato che oggi verrà inaugurato l’Auditorium Scavolini, cosa ha provato dentro di sé?

"Per prima cosa ho provato e provo commozione autentica e orgoglio, entrai in quel palasport quando ancora c’erano i tubi di ferro e la gente stava così stretta sulle tribune che c’era posto per una sola chiappa e quindi stavano tutti di traverso come nelle sculture egizie. Entravi lì dentro da avversario o da amico e ti poteva succedere di tutto nel bene e nel male".

Una specie di luogo sacro, da teatro antico...

"Sentivi l’esaltazione e la rabbia, uno scrigno di emozioni, una sintesi di vita".

E poi cos’altro sente?

"E poi colgo in pieno il pregio di questo palazzo che viene intitolato alla famiglia Scavolini per quanto ha fatto e operato nella cultura sportiva e non sportiva della città, non solo nel basket ma anche nel Rof".

Infatti questo nuovo Auditorium avrà anche la musica e il Rof fra le sue destinazioni fondamentali.

"Valter e la sua famiglia hanno innumerevoli motivi per sentirsi orgogliosi: hanno operato una sintesi della storia culturale sia nazionale che internazionale, col basket e con l’opera".

Di questa epopea cittadina che si consacra con l’inaugurazione dell’Auditorium anche lei fa parte integrante, non dimentichi di essere "cittadino onorario" di Pesaro.

"Sono e sarò sempre orgoglioso di aver partecipato alla crescita e al compimento di un processo di identità della città di Pesaro attraverso l’amore e l’affetto per lo sport. Di tutto questo Valter Scavolini è stato ed è simbolo, quanto sta avvenendo legittima pienamente Pesaro quale Capitale della cultura 2024".

Condivide l’idea che questo nuovo palazzo è una specie di colonna traiana che raccoglie una serie di gesta cittadine?

"Se dev’essere impero impero sia, Valter e la famiglia Scavolini al potere e i grandi generali sul campo".

Lo sa che in testa a quei generali c’è anche lei?

"Lo so e ne sono fiero. Onore a Scavolini".