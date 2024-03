L’orientamento alla scoperta di noi stessi

La scuola media è un momento di passaggio, entri inconsapevole e immaturo ed esci proiettato nel mondo degli adulti, per questo ha come scopo finale il percorso orientativo. Abbiamo iniziato questo percorso partendo da una semplice domanda: "Cosa mi interessa davvero, cosa mi attrae?". Da quel momento abbiamo iniziato con i professori a cogliere ogni momento, ogni lezione per osservarci e capire più noi stessi e le nostre inclinazioni. Non ci siamo sentiti soli in questo percorso, siamo stati affiancati e sostenuti da familiari, professori e diversi professionisti con cui abbiamo dialogato e a cui abbiamo posto le nostre domande: "Come capire qual è la propria strada?". La prima cosa è fare bene ciò che si deve fare, come i compiti. Solo se ci si pone davanti alle cose di tutti i giorni, facendo tutti i dovuti passi, si ha più consapevolezza di quale sia il percorso giusto per noi. "E se si sbaglia indirizzo?". Non bisogna vivere l’errore come un peso bensì come un’occasione per imparare, perché non possiamo avere tutto sotto controllo. C’è una componente di rischio, ma ognuno deve seguire i propri talenti e le proprie inclinazioni e chiedersi: "dove posso fiorire?". Questo percorso si è concluso formalmente con la consegna del consiglio orientativo. L’orientamento tuttavia è un percorso che continuerà per tutta la vita, alla scoperta di noi stessi.

Classe terza