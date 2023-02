"L’orientamento delle famiglie va ripensato"

Anche nelle Marche i licei scoppiano, i tecnici sono di nicchia, i professionali sono in affanno. Perché? Ai presidi Sergio Brandi dell’Itis Mattei; a Cinzia Biagini del tecnico Bramante Genga e ad Anna Maria Marinai dell’Ipsia Benelli abbiamo chiesto un commento. "Qualsiasi azione per cambiare un pregiudizio culturale è inutile", osserva Marinai. "I tecnici formano sia per l’università e sia per il mondo del lavoro – osserva Brandi –. Noi al triennio abbiamo elementi di robotica, molta informatica oltre ai percorsi di meccatronica, biotecnologie ambientali e produzioni energetiche. Eppure la scelta di un ragazzino di 14 anni è dettata da tanti altri fattori. Il liceo nella visione delle famiglie è superiore, almeno sulla carta, alla formazione tecnica e professionale. Questa è una convinzione radicata, difficile da scardinare. Credo che la prospettiva nel Pnrr di introdurre attività di orientamento, in maniera precoce sia positiva". E’ d’accordo Biagini: "Le ditte cercano come il pane i nostri diplomati: è un peccato non poter soddisfare l’occupabilità così preziosa. L’orientamento vero va fatto sulle famiglie".

s.v.r.