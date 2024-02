L’Oriente conquistato a pedali: "Sì, vendo le bici ai cinesi. Grazie a stile, design e vintage. Pesaro vince nel mondo"

Come andare a rubare... in casa dei ladri. Perché va ad esporre le sue bici nella più grande fiera del mondo: a Taipei, nell’isola di Taiwan davanti alla Cina, dove ancora, tolte le grandi città, la metà della popolazione si muove in bicicletta.

"Ma non è così – dice Daniele Oliva, 59 anni, titolare di Velomarche, azienda fondata negli anni Sessanta, e soprattutto del brand Via Veneto di Montelabbate –, perché vale per noi lo stesso discorso della moda. Sono i modelli, i colori il designer quelli che contano e noi andremo ad esporre in questa fiera proprio con il brand via Veneto che è un po’ vintage, richiama agli anni Sessanta, bici da passeggio".

E va forte il vintage?

"Certamente perché da quando abbiamo lanciato questo modello ci hanno copiato in tanti. Cause in piedi? Purtroppo no, perché non abbiamo brevettato i modelli".

Quando si apre la fiera di Taipei?

"Va dal 6 al 9 di marzo e ci saranno oltre un migliaio di produttori perché è la più importante del mondo. Noi siamo gli unici che esponiamo a livello nazionale bici di passeggio. Dovremmo avere un contributo da parte della Camera di Commercio ed anche della Regione e comunque porteremo il nome di Pesaro capitale della Cultura dall’altra parte del mondo".

Ma quanto costa mandare poi delle bici in Cina?

"Ora sono un po’ aumentati i noli per i conainer per le ragioni che sappiamo: la guerra. Comunque costa di più mandare un camion da Pesaro fino in Sicilia che un container dalla Cina in Italia".

Scopo di questa mostra?

"Vogliamo cercare di penetrare in alcuni mercati che ci interessano come la Cina, il Giappone ed anche l’Australia".

Mentre ora?

"Tolto il mercato nazionale direi che siamo molto forti soprattutto in tre Paesi come Germania, Francia e Spagna. Ma in Spagna stiamo andando in questo momento molto bene mentre è un po’ calato il mercato tedesco perché sono in crisi".

E in Italia come andate Oliva?

"Diciamo che la domanda è rallentata un po’ anche perché gli stipendi sono sempre quelli mentre è aumentato tutto, a partire dal costo delle materie prime. Una bici che prima costava, mettiamo 200 euro, ora è arrivata a costare anche 260-270 euro. E’ in corso una frenata dei consumi che si fa sentire. Comunque, vanno le bici elettriche anche perché stanno diventando un mezzo economico per andare sui posti di lavoro risparmiando sul costo della benzina".

VeloMarche dove produce?

"Avevo una catena di montaggio interna, qui a Pesaro, ma ho chiuso nel 2016 perché c’erano in continuazione problemi con la manodopera: tutti chiedono lavoro e poi quando c’è nessuno si presenta. Per cui ho due centri uno vicino a Milano ed un altro a Cesena che producono e assemblano per noi. Diciamo che tra diretti e indiretti lavorano per noi una trentina di persone".

Anche se lei è l’unico che va a Taiwan, sono diversi i produttori di bici in Provincia. Qual è la quota di mercato che coprite a livello nazionale?

"Dire che in totale nell’area pesarese vengono prodotte anche 130mila bici in un anno il che equivale ad un 6 per circa circa del mercato nazionale".

