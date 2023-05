"Loro gonfiano le indennità Meloni aiuta gli italiani

"La vicenda dell’aumento delle indennità per i vertici di Marche MultiServizi – scrive Giacomo Toccaceli, presidente provinciale di Gioventù Nazionale Pesaro-Urbino, movimento giovanile di Fratelli d’Italia e Dirigente provinciale di Fratelli d’Italia – stigmatizza quanto di peggio possa emergere dalla politica: arroganza, autoreferenzialità e doppiogiochismo. È raccapricciante leggere lo scarica barile che è avvenuto da parte di tanti amministratori locali al grido del “non ne sapevo nulla!” e sono ignobili le parole e i comportamenti del presidente della Provincia Paolini. Resta però un dato inequivocabile: mentre il Pd aumenta vertiginosamente le indennità di tanti ex-politici locali, tutti di sinistra, prestati a Marche MultiServizi, il governo Meloni investe ingenti porzioni del bilancio della Nazione in aiuto ai milioni di italiani che non riescono a pagare le bollette delle utenze. Due modi diversi di intendere la politica. Diverso sicuramente da quello di quei sindaci che hanno votato per l’aumento dell’indennità ma non hanno chiesto invece di ripartire gli utili di Mms a favore delle loro comunità alluvionate".