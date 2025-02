"Loro hanno creato più occasioni. Ma noi bravi a colpire nei momenti decisivi"

Alla fine Michele Fucili mostra il solito atteggiamento saggio e prudente, riconoscendo che forse una vittoria così rotonda non rispecchia fino in fondo quel che s’è visto in campo. Sentiamolo: "Oggi la vittoria è stata netta nel punteggio, ma non nel gioco, nel senso che è stata una partita combattuta nella quale entrambe le squadre hanno creato un sacco di occasioni. E se devo dire la verità, la Recanatese ne ha create anche più di noi, solo che noi siamo stati bravi nel concretizzarle, anche se magari qualcuna la potevamo sfruttare meglio per chiudere i conti un po’ prima. Dopodiché, c’è da dire che la Recanatese ha fatto una grandissima partita, e anche noi non siamo stati da meno. Mi pare che per il pubblico sia stata una gara bellissima da vedere. Ripeto, noi siamo stati bravi a colpire nei momenti decisivi, e a tenere duro, perché vale la pena ribadire che abbiamo avuto a che fare con una squadra forte, ma proprio tanto. Per dire, un reparto d’attacco così, sinceramente, fino adesso non l’avevo mai visto. La Recanatese è squadra davvero molto, molto quadrata.

Noi siamo stati bravi a reggere l’urto, all’inizio gli abbiamo concesso qualcosa. Sul loro vantaggio, per esempio, ci abbiamo messo del nostro, poi però siamo riusciti a ribaltare l’inerzia e a resistere. Va pure detto che in qualche occasione ci ha girato a favore, ma ovviamente nell’economia di un campionato ci sta. Abbiamo fatto una grandissima partita a livello di intensità, di tutto, i ragazzi anche oggi hanno dato l’anima e questa è una vittoria importantissima, basta guardare i risultati degli altri campi: vinciamo, ma guadagniamo poco e niente. Comunque più di questo non potevamo fare".

a.b.