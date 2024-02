Loro vogliono Sanremo. Appello ad Amadeus: "Sinner non viene?. Ci candidiamo noi"

"Sinner non vuole venire? Amadeus, al suo posto a Sanremo, veniamo noi". Loro sono Matteo Nobili, un ragazzo con sindrome di Down, e Federico Fontana, entrambi ventenni, entrambi pesaresi e, certamente, amici per la pelle. Attenzione perché non scherzano: il loro sogno è reale. "Sono mesi che tentiamo la strada per goderci una serata all’Ariston, seduti in platea – osserva Fontana –, ma è veramente una “missione impossibile“". E un pizzico di amarezza e languore li ha colti sentendo “il rifiuto“ di Sinner, il campione mondiale di tennis che ha declinato l’invito di Amadeus a raggiungere la città per il festival della canzone italiana.

Di quanto sia impossibile, Matteo e Federico, hanno una idea molto chiara, sperimentata in prima persona: da oltre un mese e mezzo tentano di trovare il modo di realizzare quel sogno. C’è da dire che l’intraprendenza li ha premiati. Grazie ad una staffetta straordinaria che ha visto attivarsi la consigliera comunale Giulia Marchionni e Agnese Truffelli, vicedirettore di Confcommercio la coppia Nobili-Fontana ha veramente un pacchetto viaggio per partecipare al Prefestival di Sanremo da 1.500 euro donato dall’agenzia anconetana, specializzata in crociere, Criluma. "Partiremo domani – dicono elettrizzati Matteo e Federico –: parteciperemo alle iniziative del Prefestival che ha un programma intenso. Potremo incontrare artisti, e vedere lo sfavillante dietro le quinte. Ci siamo prenotati allo spettacolo del comico Enrico Brignano. Siamo molto contenti e grati di questa mobilitazione. Matteo ci tiene veramente molto". E’ chiaro che la poltrona in platea al teatro Ariston, però, è un’altra cosa: vorrebbero ancora che la partita non sia del tutto chiusa. "Non abbiamo perso la speranza, in verità, di fare una serata all’Ariston: per questo diciamo ad Amadeus di prenderci sul serio. E’ vero che Sinner è importante, ma se c’era un posto per lui, forse un posticino anche per noi si potrebbe trovare, no?".

Giacché, i ragazzi, sono già a Sanremo, magari l’upgrade si potrebbe fare. L’appello ad Amadeus, di fatto, è lanciato. In attesa che le rose fioriscano fuori stagione, torniamo con i piedi per terra accanto a Matteo e Federico, ma anche accanto a chi permetterà loro di vivere l’esperienza, comunque entusiasmante, del Prefestival: Giulia Marchionni, Agnese Trufelli e Amerigo Varotti di Confcommercio e, indispensabile, Antonio Recchi, dell’Agenzia viaggi Criluma. Giulia Marchionni si è appassionata al sogno di Matteo postato da Federico sui suoi canali social (è un content web creator con nome d’arte Fedifontana, ndr). Quando la consigliera ha saputo che per entrare all’Ariston il biglietto di ingresso oscilla tra i 500 e 1.500 euro, ha provato qualcuno che potesse sponsorizzare quel viaggio. "Come Confcommercio abbiamo dato la nostra disponibilità a sponsorizzare il sogno di Matteo – conferma Trufelli –, ma ci siamo subito accorti che l’Ariston è sold out da mesi". A quel punto il problema insormontabile non è stato più il denaro, quanto il posto. "Per avere chance di trovarne uno ci si prenota un anno prima sul sito della Rai – conferma Recchi –, per avere una prelazione all’acquisto". Grazie all’ottimo rapporto di Criluma con Costa Crociere un pacchetto “regalo“ per la coppia Matteo e Federico la staffetta pesarese l’ha trovato. "Già pensiamo all’anno prossimo", a meno che Sant’ Amadeus, a fare il miracolo, penserà già quest’anno.