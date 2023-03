“L’orologio della guerra“ e le speranze di pace con Antonio Cantaro

Il filosofo della politica Luigi Alfieri, il direttore di “Italia decide“ Oriano Giovanelli, il costituzionalista Federico Losurdo, la storica Lidia Maggioli presentano a Pesaro alle ore 17,30 di oggi alla Biblioteca Bobbato, il libro di Antonio Cantaro “L’orologio della guerra. Chi ha spento le luci della pace“.

La presentazione del volume – appena edito da NTS media – sarà un’occasione anche per fare il punto sugli ultimi sviluppi del conflitto in Ucraina e sulle ancora blande speranze di "riaccendere le luci della pace". Un dibattito, quello che provoca il libro di Cantaro, che non mancherà di offrire spunti anche inediti.

La Biblioteca Bobbato si trova in via Galleria dei Fonditori 64 a Pesaro, nel Centro Commerciale Miralfiore - Ipercoop, al primo piano.