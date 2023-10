L’Orto Botanico d’Urbino è di interesse nazionale

L’Orto botanico dell’Università di Urbino è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura come bene di interesse storico, artistico e architettonico. Nel celebrare tale titolo, l’Ateneo ha presentato un restyling degli ambienti, fisici e virtuali, su cui ha investito e illustrato i rapporti allacciati per valorizzare il luogo. "È un risultato importante, che certifica il valore di questo spazio verde all’interno di Urbino e frutto di un lavoro condotto dai colleghi, che ha fatto sì che potesse essere tramandato", ha commentato il magnifico rettore, Giorgio Calcagnini. Accolti dal prefetto dell’Orto botanico, Andrea Pompa, il direttore dell’Accademia di Belle arti, Luca Cesari, e il presidente del Centro teatrale universitario, Roberto Mario Danese, hanno raccontato i motivi d’incontro tra le rispettive istituzioni e questo luogo.

"Non è così bizzarra la sua frequentazione da parte dei nostri allievi e non è per aggiungervi bellezza – ha detto Cesari –. È un intreccio tra natura e arte: l’importante è che gli interventi siano giusti per i luoghi scelti". L’Orto botanico, già sede di spettacoli del Ctu, ne ospiterà ancora. Secondo Danese, qui "la natura si fonde col pensiero estetico dell’uomo e l’arte si fonde e confonde con la natura. Esso ha valorizzato i nostri spettacoli e, spero, viceversa". Ad arricchire l’Orto botanico, ci sono ora anche due nuove installazioni. La prima, “Ultima, sfinita goccia di possibilità di dirti natura“, del bresciano Michele Cotelli, raffigura Adamo ed Eva, posati su sezioni dei tronchi di due alberi morti, ed è ispirata alla poesia “Dirti natura“, di Andrea Zanzotto. La seconda, “Gemini“, fa parte di una collezione dedicata alle costellazioni, del professor Giancarlo Lepore. Anch’esse sono intrecciate con il luogo, camuffate tra la vegetazione che le circonda, in un armonioso abbraccio con la natura.

Nicola Petricca