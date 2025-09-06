"L’ospedale che non dà prestazioni minime"

Sanità ancora al centro dei temi elettorali. Ieri pomeriggio Matteo Ricci ha tenuto un presidio davanti all’ospedale di Pergola organizzato insieme alla candidata al consiglio regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Sabrina Santelli. Presenti, in mezzo a una cinquantina di cittadini, anche gli aspiranti a un posto nell’Assemblea legislativa delle Marche Federico Scaramucci e Alessia Morani del Pd e Tiziano Busca della lista Avanti con Ricci. Ad aprire gli interventi è stata Santelli, focalizzatasi sul nosocomio della città dei Bronzi: "Una norma regionale del febbraio 2020 riconobbe questa struttura come ospedale di base con pronto soccorso perché in area disagiata. Una conquista che avrebbe dovuto garantire servizi sanitari adeguati a un territorio complesso. Ma con il lockdown del marzo successivo, quella norma è rimasta lettera morta. E in cinque anni, dall’ottobre 2020 a oggi, il governo Acquaroli nulla ha fatto per renderla una realtà concreta. Non solo manca il pronto soccorso, ma il punto di primo intervento oggi non assicura neppure le prestazioni minime, costringendo troppe persone a spostarsi altrove, con gravi disagi. Non basta l’edilizia. Servono medici, personale, servizi".

Ricci, da parte sua, ha allargato il tiro parlando della sanità dell’intera regione: "Dobbiamo chiedere ai cittadini se negli ultimi 5 anni la situazione è migliorata o peggiorata. Sono aumentate o diminuite le liste di attesa? Su queste non si può dire, come ha affermato il mio competitor, che la colpa è dei marchigiani che vogliono curarsi troppo; che vogliono fare troppe visite, troppe tac, troppi controlli. Bisogna prendersi la responsabilità di un sistema sanitario che non è organizzato come dovrebbe e che è sotto finanziato. Un marchigiano su 10, 150mila persone, non si cura più non trovando la risposta nel pubblico e non avendo i soldi per rivolgersi al privato. Non vedere questi dati significa essere degli irresponsabili".

Sandro Franceschetti