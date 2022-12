L’ospedale che scoppia nella bufera Ruggeri: "Si intervenga subito"

All’ospedale di Urbino servono medici ma anche posti letto. Anni e anni di tagli e la burocrazia hanno creato una situazione complicata, una congestione per la struttura sanitaria di riferimento per l’entroterra. Una condizione raccontata già ieri su queste pagine e, oggi, ad intervenire è la politica.

"C’è più un Ospedale a Urbino? O solo un grande pronto soccorso? Che tra l’altro non riesce a rispondere alle esigenze di un territorio vasto, ad una popolazione che giorno dopo giorno vede penalizzati i servizi primari. E dire che alle ultime regionali lo slogan della destra era "ci penseremo noi". E’ vero, a far morire questo territorio. Dopo oltre 2 anni la Regione è sempre più lontana da questo territorio, senza che nessuno dell’attuale amministrazione dica niente - interviene il segretario del Pd di Urbino, Giorgio Ubaldi -. Certo il sindaco farà un intervento roboante, "ci penso io", e poi tutto finirà lì. E’ da otto anni che lo dice. Prendiamo atto che hanno ridotto i posti letto a chirurgia per il riacutizzarsi del problema Covid. Gli operatori sanitari rimasti sono privi di indennizzo Covid mentre i medici e gli infermieri delle cooperative sono pagati il triplo rispetto a loro. Che fine ha fatto l’Ast che deve partire il 1 gennaio? Manca il personale sanitario. Intanto si apre a Pesaro un punto nascita senza chiudere Fano. Finirà come sempre: si chiuderà Urbino per spostare i medici sulla costa. Mentre Sassocorvaro è a posto, cosi dice almeno la Regione, Urbino no - rimarca Ubaldi -. Siamo stanchi di essere sempre gli ultimi. I cittadini di questo territorio meritano di più. Mobiliteremo i nostri consiglieri regionali e perseguiremo tutte le strade possibili perché si accendino finalmente i riflettori sul problema dell’Ospedale di Urbino". Ad intervenire dal Consiglio regionale è però Marta Ruggeri, fanese e capogruppo del Movimento 5 stelle, che ha presentato una interrogazione.

Nel documento Ruggeri chiede al presidente e alla Giunta "se quanto riportato nelle corrisponda al vero e quali iniziative intendano assumere, in sintonia con le aziende sanitarie competenti, per porre rimedio alla situazione gravemente critica che colpisce l’ospedale di Urbino, al fine di garantire risposte sanitarie adeguate alla cittadinanza". Mentre sulla mancanza di personale chiede chiarimenti su "quante posizioni previste in organico siano attualmente rimaste scoperte presso l’ospedale di ducale".

fra. pier.