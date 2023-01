L’ospedale divide la politica. I problemi restano

L’ospedale di Urbino è un sostegno essenziale per la sanità e quindi è un tema sentito, accesso, che apre dibattiti. "L’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini dice candidamente che per l’ospedale di Urbino ci vorranno 2 o 3 anni per avere medici, che tutto è sotto controllo e che la colpa, dopo due più di anni dal loro insediamento, è sempre di “quelli di prima“ – dice Giorgio Ubaldi, segretario del Pd di Urbino, il giorno dopo un incontro da lui organizzato a Collegio Raffaello proprio sulla sanità –. Ma non era la destra che aveva promesso in campagna elettorale che avrebbe riaperto tutti gli ospedali con operatori pubblici? Non sapeva l’assessore che i medici cominciavano a scarseggiare? Mancano i medici ma gli ospedali sono tutti di primo livello? Allora perché a Urbino 4 radiologi e fra Pesaro e Fano 40? Si è aperto un punto nascite a Pesaro, perché? Con Fano e Urbino si sarebbe coperto il territorio e i medici sarebbero bastati per dare quel servizio di eccellenza che la città ducale ha da sempre. Sul pronto soccorso lasciamo perdere, non passa giorno che non ci siano lamentele e disagi. Pur nelle difficoltà non si può lasciare un servizio che serve tutto l’entroterra e che solo alla abnegazione e all’impegno degli operatori riesce a far si che i problemi siano attenuati. Ora l’ospedale di Urbino ha bisogno di medici. Adesso bisogna rafforzare il pronto soccorso per dare ai cittadini un servizio degno. Due sanitari a medicina si sono licenziati", conclude Ubaldi.

Sul tema dice la sua anche l’assessore alla sanità del Comune di Urbino, Elisabetta Foschi: "Bene ha fatto l’assessore Saltamartini a ribadire il ruolo centrale dell’ospedale di Urbino e il mantenimento della classificazione di primo livello. È stata una puntualizzazione rilevante in questa delicata fase di passaggio dalle due aziende precedenti all’unica Ast provinciale. In questi giorni il commissario straordinario, Maria Capalbo, sta affrontando direttamente le problematiche del nosocomio feltresco che, al pari di tutti gli altri ospedali italiani, ha qualche reparto in difficoltà a causa della carenza di medici ma ha anche molte eccellenze. In queste ore si sta lavorando per prorogare il rapporto di lavoro dei 39 somministrati. Così come per implementare l’attrezzatura diagnostica, dal nuovo mammografo; all’apertura della nuova risonanza, al nuovo Arco a-c per ortopedia e radiologia fino a nuove attrezzature per il blocco operatorio. Si vuole migliorare l’attività endoscopica – prosegue Foschi –. Sul personale, la direzione sta intervenendo direttamente per coprire le carenze in medicina, pronto soccorso e medicina. Relativamente al ricorso alle cooperative, iniziato da Ceriscioli, è ben noto come purtroppo questo sia un rimedio diffuso in tutta Italia e superabile solo con l’ingresso nel sistema sanitario di nuovi medici formati dalle università. Credo sia fondamentale ribadire gli impegni che si stanno realizzando".

Francesco Pierucci