L’OsR si fa in quattro. Capodanno in musica con ’Eyes wide shut’

Per Capodanno l’Orchestra Rossini si fa in quattro. Saranno proposti tre differenti programmi per quattro città: Pesaro, Fano, Senigallia e Corinaldo. Nei quattro teatri (Rossini, La Fortuna, La Fenice e Goldoni) risuoneranno musiche festanti e di qualità per celebrare il nuovo anno. "Questa organizzazione permetterà ai professori d’orchestra – spiegano gli organizzatori – di scegliere a quali produzioni aderire decidendo in piena libertà se affrontare un tour de force, sempre con tutele di fattibilità, o ridurre l’impegno vista la particolare giornata. Il programma che sarà eseguito al mattino alle 11, a Senigallia e alla sera alle 21, a Pesaro prevederà brani di Shostakovich, Bizet e naturalmente Rossini. Questo nella parte ufficiale, poi, come sempre accade in queste occasioni, ci saranno bis a sorpresa".

Di Shostakovich sarà proposta la Sinfonia n. 9, brano che ebbe uno sviluppo compositivo particolare: "Suggerito per celebrare la grande guerra patriottica – spiegano –, il brano trovò per volontà dell’autore contenuti semplici, allegri e pieni di humor che ovviamente non piacquero ai committenti. Lo stesso autore quando la presentò affermò che gli ‘strumentisti avranno piacere nel suonarlo ed i critici saranno deliziati a stroncarlo’. Dell’autore della celebre opera lirica Carmen verrà invece eseguita la Suite numero 1 dalle musiche di scena composte per Arlesienne: la musica di scena completa fu presto riassunta in una Suite, che viene abitualmente proposta nelle stagioni concertistiche perché molto amata dal pubblico".

Il programma si chiude nel segno di Rossini, di cui l’orchestra porta il nome: "Verrà eseguita la sinfonia dall’opera ‘Il barbiere di Siviglia’, simbolo indiscusso dell’opera compositiva del cigno di Pesaro". Il concerto delle 17, al Teatro della Fortuna di Fano, prevederà un cambio nel brano di Shostakovich, mentre resteranno invariati i tributi a Bizet e Rossini. "La sinfonia – proseguono gli organizzatori – lascerà il posto alla suite per orchestra di varietà: composta nel 1956 rilega perlopiù brani già composti in precedenza e di grande successo. Shostakovich inserisce tempi di marcia, danza, polka, valzer che ben si adattano all’esigenza di spensieratezza e festa del Capodanno. In particolare si ricorda la presenza del Valzer n. 2, utilizzato da Stanley Kubrick per il noto film Eyes Wide Shut. Anche per Fano l’orchestra sarà disponibile per bis a sorpresa".

I concerti di Senigallia, Fano e Pesaro saranno diretti anche quest’anno dal golden boy della direzione d’orchestra italiana, nato nel 2000, Riccardo Bisatti, che ha già al suo attivo presenze nei più importanti teatri storici, tra gli ultimi produzioni al San Carlo di Napoli, al Regio di Parma e un importantissimo ingaggio a Monaco. "Nei giorni che seguiranno i Concerti con la nostra orchestra, il maestro sarà a Praga con la Filarmonica di quella città, per un concerto assieme ai vincitori del prestigioso concorso Operalia". La sera alle 21.15 a Corinaldo sarà proposto un programma d’innovazione con la prima assoluta di arrangiamenti fatti dal maestro Lorenzo Salucci per questa formazione particolare. Ai grandi autori del passato e del recente sinfonismo si aggiungono le star del repertorio rock e pop. Da Morricone a Zimmer per arrivare ad Adele, agli U2 e a tanti altri. Il tutto interpretato dalla straordinaria voce di Clarissa Vichi.

an. mar.