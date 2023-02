Lotta ai cambiamenti climatici La riforestazione come antidoto

"Città chiama foresta: le foreste urbane salveranno le nostre città". Questo il tema del secondo incontro, domani, alle 17.30, nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano del ciclo di "Terra e Clima": ospite il professor Fabio Salbitano, docente di Assestamento forestale e selvicoltura all’Università di Firenze. "Sarà un’occasione - afferma il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola - per riflettere sulle modalità di integrazione tra la forestazione e la lotta alla crisi ambientale nelle città. E’ fondamentale comprendere quali possano essere le strategie urbane in grado di ridurre gli effetti provocati dai cambiamenti climatici. Le città stanno diventando sempre più ‘forni di calore’ a cui va data una risposta per mitigarne gli effetti".

L’incontro sarà preceduto, al mattino, da un tavolo di lavoro con amministratori e tecnici del territorio a cui parteciperà proprio Salbitano, affinché si delinei una visione che metta al centro l’efficacia di politiche ambientali da declinare a livello urbano". "L’impegno della Fondazione – spiegano Frediana Benni e la professoressa Mirella Montalbano – è focalizzato a offrire non solo una conoscenza generale, ma anche gli strumenti per migliorare il contesto ambientale in cui ci troviamo. ‘Terra e Clima’ nasce proprio con questa idea e, nell’articolazione dei suoi appuntamenti, tocca tutte le tematiche più sensibili che ci riguardano da vicino. Occorre trovare un equilibrio, offrendo un’informazione qualificata con la capacità di fotografare la realtà".

Il ciclo di conferenze "Terra e Clima" proseguirà a marzo con Gemmaria Sannino, climatologo dell’Enea, che parlerà del cambiamento climatico tra cause ed effetti. Il 28 marzo, il dottore forestale Marcello Mozzo analizzerà il cambiamento in atto nella biodiversità; il 6 aprile, Estella Pancaldi, responsabile Gse, punterà i riflettori sulle comunità energetiche; il 19 maggio, Carlo Cerrano e Roberto Danovaro dell’Università Politecnica delle Marche analizzeranno l’impatto dei cambiamenti climatici sul Mare Adriatico.

an. mar.