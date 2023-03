Lotta al bullismo, spettacoli per far riflettere

Oggi la Sala Monteverdi di Fermignano ospita il primo di una serie di eventi dedicati a sensibilizzazione e lotta al bullismo e cyberbullismo. Il progetto, dal nome emblematico “Siamo tutti bulli. Storie di ordinaria violenza“ è stato fortemente voluto dagli assessorati fermignanesi, in particolare da Fiorella Paolini per lo sport e Beatrice Dell’Onte per le politiche giovanili, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Donato Bramante e col patrocinio e supporto del Comune. Si parte oggi alle 8 alla Sala Monteverdi con uno spettacolo teatrale. Alle 20,30 spettacolo dedicato a tutti i giovani dai 13 anni in su.