Lotta al degrado con un messaggino whatsapp. Come? "Abbiamo attivato il numero WhatsApp 335.6713737 – spiega l’assessore Francesca Frenquellucci – al quale, per esempio, possono essere inviate segnalazioni di arredi urbani danneggiati o mancanti, di affissioni abusive, situazione di carenza di igiene, incuria di zone verdi, atti di vandalismo compiuti su segnaletica o edifici. Si tratta di un ulteriore canale di comunicazione, semplice da usare che diamo ai pesaresi per renderli protagonisti nel miglioramento e nella tutela del patrimonio cittadino. Le indicazioni dovranno riportare, insieme a una foto, anche le coordinate – la geolocalizzazione – e una breve spiegazione dell’intervento necessario che si segnala. I messaggi che arriveranno, contribuiranno a indicare le priorità su cui intervenire e, parallelamente, a responsabilizzare l’intero territorio". Frenquellucci ricorda poi che, per segnalare rifiuti abbandonati o smaltire correttamente è attiva l’app del "Il Rifiutologo" di Hera), mentre per carenze nella le manutenzione stradale c’è l’app "Buca".

s.v.r.