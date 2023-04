"Lotta al fascismo per il futuro"

Caro Carlino,

E’ un 25 aprile strano. Sembra che sia una data sbagliata. Una Festa datata e c’è una parola che da fastidio: antifascismo. Che strano, a 100 anni dalla Marcia su Roma sembra che gli eredi di quella ideologia sconfitta proprio il 25 aprile del 1945 vogliono rancorosamente mettere in discussione quei valori di democrazia e libertà conquistati in quella data. Oggi che sono tornati maggioranza nel Paese che grazie a quei valori gli permettono di esercitare e svolgere il compito di governare, vogliono mettere in discussione. Le parole del presidente del Senato e di altri esponenti della destra non mi sorprendono. Sono e rimangono nell’anima attaccati ai valori della Marcia su Roma. E oggi lo dimostrano. Ma noi, noi che nella parola antifascismo abbiamo sempre riconosciuto i valori della libertà e democrazia siamo sicuri che non dobbiamo tutti i giorni difenderli e diffonderli per rimanere liberi? Partecipare alla manifestazione del 25 aprile quest’anno è ancora più importante per continuare quella lotta al fascismo, per continuare a pensare che c’è sempre un futuro migliore e c’è chi lo vuole condizionare riportandoci indietro di cent’anni.

Giorgio Ubaldi,segretario Pd Urbino