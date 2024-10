Lotta al Metanodotto in Appennino

L’onorevole Luana Zanella di AVS porta il metanodotto che dovrebbe tagliare l’Appennino di Pesaro e Urbino in due in Parlamento, consegnando un’interrogazione al Ministero dell’Ambiente. Il metanodotto è quello denominato “Rete Adriatica“ che interessa la nostra zona nel tratto Foligno-Sestino, arrivando dall’Umbria in comune di Apecchio per poi collegarsi e Mercatello sul Metauro dove, lambendo il borgo di Castello della Pieve e correndo a fianco del Metauro, arriva fino a Borgo Pace e al passo di Spogna per poi raggiungere la Toscana.

Se l’onorevole Zanella chiede di "rivedere l’iter autorizzativo del gasdotto “Rete Adriatica“" di Snam non si placa la protesta dei comitati “No Tubo“: "I lavori per la messa a dimora delle tubature per il metanodotto, provoca un’alterazione dell’ambiente definitiva nelle aree montane, rocciose e boscose: lo scorticamento di prati e l’alterazione dei corsi d’acqua provocherà un ulteriore impoverimento della biodiversità fortemente provata dai cambiamenti climatici in atto. Un gasdotto con oltre un metro e venti di diametro, con gas a 75 atmosfere è sicuro? Forse in aree pianeggianti; si può sostenere con certezza che se costruito in aree di montagna, franose e altamente sismiche, è intrinsecamente pericoloso. La Snam afferma che i suoi gasdotti resistono a qualsiasi cosa. Infatti il gasdotto Rimini-San Sepolcro (giusto per fare un esempio) è esploso due volte in 20 anni. In entrambi i casi per “modesti movimenti del terreno“. L’ultima volta nel 2016 le fiamme, altissime, hanno illuminato il cielo notturno dalla Romagna fino all’Umbria, ed è bruciato tutto su un vasto perimetro limitrofo. Per dovere di informazione, si trattava di un “tubo“ da 26 pollici, più o meno la metà di quello in programma. Sarebbe interessante sapere con quale spettacolare (e spericolato) artificio sia possibile considerare sostenibile un’opera che richiederebbe il taglio e l’eradicazione di diversi milioni di alberi su tutto il percorso". I No Tubo incalzano: "La Snam, un tempo risorsa nazionale ed ora multinazionale con il profitto come missione, si accinge a realizzare un’opera inutile e costosa, dagli effetti catastrofici sul territorio, con la creazione di potenziali situazioni di pericolo, solo, per alimentare paesi del centro Europa, senza che i cittadini siano stati consultati ed informati. Come Verdi e Ambientalisti, abbiamo preparato una interrogazione parlamentare per difendere il nostro territorio e restituire dignità e rispetto alla natura tutelando quel valore incalcolabile che nessun esperto ha il diritto di monetizzare".

Andrea Angelini