Lotta alla movida molesta A controllare i locali gli agenti in borghese

Il giro di vite per tenere sotto controllo la movida notturna in viale Trieste è partito. Ieri mattina c’è stata una riunione in Prefettura e nell’incontro tra gli operatori (albergatori ed esercenti) e le forze dell’ordine è emerso che alcune misure sono state già prese per contrastare le notti troppo allegre: personale in borghese che gira per i locali facendo controlli ed anche blitz in alcuni attività sia di Ponente che di Levante da parte di pattuglie congiunte formate da polizia e carabinieri.

"E’ finita la stagione dei furbetti – dice Patrizio Oliva di Federalberghi – per cui con 500 euro di multa poi uno alla fine ne guadagnava 3000. Insomma conveniva rischiare. Ci sono quattro locali che sono stati diffidati dopo una serie di controlli ed ora rischiano la chiusura che può essere anche di una settimana se vengono anche colti a dare alcolici a ragazzi minorenni".

Sopra la protesta degli albergatori, anche quella dei titolari dei locali ed esercenti della zona di Ponente che hanno inviato un esposto a Prefettura e Questura perché ci sono ragazzi che in piena notte, uscendo dai locali, poi si divertono a compiere atti vandalici.

La riunione in Prefettura era stata chiesta dalla Confcommercio che era presente con la vicepresidente e presidente di Fano Barbara Marcolini perché poi i problemi dei cugini sono gli stessi dei pesaresi; quindi era presente il vicedirettore Agnese Trufelli, Paolo Costantini per l’Apa hotel e quindi Fabrizio Oliva per Federalberghi. Dall’altra parte del tavolo il viceprefetto vicario Beatrice Mariano, il questore Raffaele Clemente, tutte le forze dell’ordine e quindi per il Comune, l’assessore Enzo Belloni con il comandante della polizia municipale Francesca Muzzini.

"Confcommercio – commenta Agnese Trufelli – ha ribadito la necessità di mediazione tra le attività-strutture ricettive, della somministrazione, intrattenimento e quelle commerciali per conciliare con equilibrio la ‘movida’, il divertimento giovanile e l’intrattenimento autorizzato con il diritto di chi è vacanza nelle strutture della zona e risiede in viale Trieste di poter riposare e godere di un soggiorno tranquillo e sicuro". Barbara Marcolini aggiunge: "Ho sottolineato le problematiche sollevate dall’associazione albergatori e da Confcommercio riguardo viale Trieste e la zona mare e, a margine della riunione, le istanze del territorio di Fano che saranno approfondite in un prossimo incontro con anche le altre associazioni di categoria per arrivare a soluzioni condivise".

A tirare le conclusioni Paolo Costantini, presidente degli albergstori: "Un turista che rinuncia alla sua vacanza per i disagi causati da rumori molesti notturni è una sconfitta non solo per l’hotel che lo ospita, ma per l’intero sistema turistico cittadino che investe e crede nell’ospitalità. E’ nostra intenzione essere aperti al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine al fine di ottenere rispetto delle regole e l’attuazione delle norme".